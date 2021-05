Można pomagać, świętując – pracownicy Solaris „wygrali” 25 tys. zł na cele charytatywne

Z okazji jubileuszu 25-lecia firmy Solaris Bus & Coach powstała specjalna gra internetowa dla pracowników, której głównym bohaterem był… autobus elektryczny. Punkty zebrane w grze przełożyły się na konkretne złotówki, a te w rezultacie zostały przekazane na cele charytatywne. Łącznie pracownicy Solarisa zebrali kwotę 25 tysięcy złotych, która zasili konto Fundacji „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”.

25 tysięcy złotych – to kwota zebrana przez pracowników firmy Solaris, którzy codziennie, przez miesiąc, brali udział w firmowej akcji zorganizowanej przy okazji obchodów 25-lecia marki. Zdobywając punkty w specjalnie powstałej na tę okoliczność grze, przyłożyli się do przekazania pieniędzy na cele charytatywne. Beneficjentem akcji została Fundacja „Zielony Jamnik – na ratunek bezbronnym”, powołana w 2012 roku z ramienia firmy Solaris, której celem jest wspieranie potrzebujących osób i organizacji społecznych na terenie województwa wielkopolskiego, niosąca pomoc także pracownikom firmy. Fundacja przeznaczyła do tej pory na pomoc ponad 800 tys. złotych, nawiązując współpracę m.in. ze Stowarzyszeniem Jedna Chwila czy Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

– Działając razem zawsze można osiągnąć więcej. Kilkuset naszych pracowników potwierdziło skuteczność tej tezy, pozyskując środki na pomoc innym. Świętowanie jubileuszu 25-lecia było świetnym pretekstem do stworzenia czegoś, co jest jednocześnie doskonałą rozrywką, jak i świadomością, że robimy coś razem w szczytnym celu. Można wręcz pokusić się o stwierdzenie, że „Solaris Power Ride” jest wyjątkowym przykładem wolontariatu pracowniczego, a zarazem bezpiecznej współpracy zespołowej w czasach pandemii. Dziękujemy wszystkim naszym pracownikom za wspólną zabawę i wniesione pokłady dobra – mówi Petros Spinaris, Wiceprezes Solaris Bus & Coach odpowiedzialny za obszar Sprzedaży, Marketingu i Customer Service.

„Solaris Power Ride” to wyjątkowa gra nawiązująca do stylu lat 90. i pierwszych gier konsolowych. Utrzymana w przyjaznej, kreskówkowej stylistyce, zachęca do grania także młodsze pokolenie. Jadąc przez miasto autobusem elektrycznym marki Solaris, zadaniem graczy jest zabranie z przystanków jak największej liczby pasażerów, przy jednoczesnym uzupełnianiu energii elektrycznej potrzebnej do napędzania pojazdu. Gra to typowy endless runner, gwarantujący praktycznie niekończącą się przygodę. „Solaris Power Ride” jest już dostępny dla wszystkich fanów marki – zapraszamy! [link]