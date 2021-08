Motoryzacja odrabia straty

Ponad 242 tys. Tyle nowych aut osobowych zarejestrowano w Polsce w pierwszej połowie tego roku. To o prawie 35% więcej, niż rok wcześniej, kiedy to pandemia Covid rozpoczęła pustoszenie rynku. Jeszcze większe wzrosty zanotowano w segmencie samochodów dostawczych (+57%), ciężarowych (+97%), przyczep i naczep samochodowych (+122%). Pandemiczne straty będziemy jeszcze długo odrabiać, ale te wskaźniki pozwalają na więcej optymizmu. Jednocześnie coraz wyraźniej widać rozwój emobilności nad Wisłą. W pierwszej połowie 2021 na polskich drogach pojawiło się prawie 76 tys. nowych aut elektrycznych, co stanowi wzrost aż o ponad 176% (rok do roku). Przyszłość polskiej motoryzacji, nowe trendy, szanse i zagrożenia będą głównym tematem zbliżającego się AutoEventu. Szczyt polskiej motoryzacji odbędzie się w Zawierciu 31 sierpnia-1 września. Bilety są jeszcze do zdobycia http://autoevent.pl/zgloszenia/