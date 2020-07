Monitoring towarów w transporcie kolejowym? Z ABAX to możliwe

Potrzeby naszych klientów traktujemy w ABAX bardzo poważnie i podejmujemy różne wyzwania, by sprostać ich wymaganiom. Tak było również w przypadku naszego klienta, międzynarodowej firmy spedycyjnej, chcącej przeprowadzić testy monitorowania transportu kontenerów do Chin i z powrotem.

Tworząc nasze produkty słuchamy klientów i odpowiadamy na potrzeby rynku. Zauważyliśmy wzrost trendu transportu kolejowego, dlatego wraz z naszym klientem postanowiliśmy przeprowadzić eksperyment. Naszym celem był monitoring ładunków przewożonych drogą kolejową z Polski do Chin i z powrotem. Wdrożyliśmy pilotażowy projekt, który zakończył się powodzeniem.

Misja

Nasz kontrahent to międzynarodowa firma spedycyjna, w której portfolio znajduje się między innymi transport towarów drogą kolejową. Przed podjęciem próby pierwszego transportu kolejowego do Chin nasz klient miał wizję. Firma chciała zapewnić swoim odbiorcom możliwość monitorowania przesyłek podczas całego transportu. Nie chcieli ograniczać swojej wiedzy do trzech informacji: kiedy kontener został wysłany z Polski, kiedy przybył do celu oraz kiedy wrócił do Polski.

Jakie komplikacje i zagrożenia powodowałby brak lokalizatorów GPS w transporcie?

Brak wiedzy na temat daty dotarcia towarów do celu

Brak informacji o ewentualnych kradzieżach

Brak informacji o wydłużeniu czasu trwania transportu

Brak możliwości powiadomienia kontrahentów o opóźnieniach

Stres

Eksperyment na miarę XXI wieku

W naszym eksperymencie podjęliśmy się monitorowania kontenerów w transporcie kolejowym z Polski do Chin. 41 dni – tyle trwał przewóz towarów w obie strony a nasze urządzenie EQ pozwalało na skuteczne lokalizowanie ładunków przez ponad 9 000 km w jedną stronę przez cały czas trwania transportu.

Rozwiązanie przyszłości

Nowy Jedwabny Szlak jest drogą kolejową, która stanowi alternatywę dla transportu lotniczego i morskiego z Chin oraz do Chin. Z urządzeniami ABAX transport kolejowy może być w pełni monitorowany a towary przewożone w ten sposób mogą docierać do klientów na czas. W razie opóźnień – często nieprzewidywalnych – dobrze jest poinformować kontrahentów i zaplanować pracę, bez stresu i bez strat.

Urządzenia ABAX Equipment Control pozostawiają ślad z pozycją co 12 godzin niezależnie od sygnału GSM. W przypadku braku pozycji GSM dane będą przechowywane w urządzeniu i wysyłane, gdy sygnał GSM będzie ponownie dostępny, niezależnie od tego, w jakiej części świata.

Korzyści, jakie uzyskuje klient stosujący jednostki ABAX EQ do monitorowania swoich kontenerów są bardzo rozległe. Oto klika z nich:

Możliwość dokładnego planowania transportu

Wiedza o opóźnieniach

Optymalizacja pracy

Ładunki pod ścisłą kontrolą

Dostęp do precyzyjnych raportów

Z lokalizatorem GPS od ABAX możesz sprawnie zarządzać kontenerami oraz wagonami. Zawsze znasz dokładne położenie swoich zasobów. Moduły ABAX EQ mogą funkcjonować kilka lat, wykorzystując energooszczędne ustawienia oraz wewnętrzną baterię o przedłużonej żywotności.

Wyniki testu

Pilotażowy projekt, jaki przeprowadziliśmy zakończył się sukcesem. Ładunek był widoczny wraz z jego lokalizacją podczas całego transportu. Sygnały EQ były wysyłane co 12 godzin zgodnie z ustawieniami fabrycznymi na życzenie klienta.

Był to pierwszy eksperymentalny transport drogą kolejową, który spełnił oczekiwania naszego klienta. Jesteśmy przekonani, że ABAX EQ zapewni monitoring każdego towaru przewożonego w kontenerach drogą kolejową a dzięki swoim możliwościom nasz lokalizator GPS pozytywnie wpłynie na rozwój tego rodzaju transportu.

Więcej informacji: https://www.abax.com/pl