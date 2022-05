Mołdawia to druga Ukraina? Dlaczego Mołdawianie uważają Polskę za małe eldorado?

Z maleńkiego kraju, gdzie bieda zagląda w oczy. Z malowniczych terenów równinnych, przeplatanych wąwozami i dolinami rzek, gdzie średnio co siódmy obywatel pracuje przy produkcji wina. Skąd? Z Mołdawii, kraju dziesięć razy mniejszym od Polski, liczącym blisko 3,5 mln ludności, często po pokonaniu 1000 kilometrów przybywają do naszego kraju. Polskę traktują jak swoje małe eldorado. Przyjeżdżają głównie w celach zarobkowych, a pracę znajdują nie tylko w zakładach produkcyjnych, ale też jako specjaliści: budowlańcy, czy np. operatorzy specjalistycznych maszyn.

Rozpoczynamy cykl artykułów CUDZOZIEMCY W POLSCE – #Pajmonpoleca. Będziemy w nich pokazywać, jak wygląda życie cudzoziemców w ich ojczyznach. Napiszemy, dlaczego przyjeżdżają do Polski, ile zarabiają w swoim kraju, ile kosztuje utrzymanie, zakupy spożywcze i inne produkty.

Obywatele Mołdawii pracują w Polsce: coraz więcej ich z każdym rokiem

Emigracja zarobkowa Mołdawian do Polski z roku na rok przybiera na sile. Tylko w 2021 r. wydano w Polsce dla nich 74293 oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy (w 2021 r. wnioski dotyczyły pracy do sześciu miesięcy; od 29 stycznia 2022 r. okres dopuszczalnej pracy wydłużono do dwóch lat). W ponad 85 proc. przypadkach Mołdawianie przyjeżdżali do Polski, starając się o wizę lub wjeżdżali w ramach ruchu bezwizowego, a ich okres zatrudnienia dotyczył głównie okresu od 31 do maksymalnie 90 dni. Oprócz tego w 2021 r. w Polsce wydano także dla Mołdawian: 7958 zezwoleń na pracę cudzoziemca (praca do trzech lat) oraz 3959 zezwoleń na pracę sezonową (praca przez dziewięć miesięcy w roku kalendarzowym w sektorach uznanych za sezonowe: turystyka, gastronomia). W 2022 r. spodziewamy się kolejnych rekordów w zatrudnianiu Mołdawian.

Co najczęściej decyduje o tym, że obywatele Mołdawii opuszczają swój kraj? Najczęstsze powody to: brak perspektyw rozwoju i niskie zarobki. W tym kraju miejscowi pracują głównie w rolnictwie i turystyce. Brakuje fachowców, którzy najczęściej emigrują w celach zarobkowych do innych, bardziej rozwiniętych krajów europejskich.

Zarobki w Mołdawii. Ceny mieszkań nie są małe

Średnie wynagrodzenie w Mołdawii nie przekracza 1500-1700 zł po opodatkowaniu. Najlepiej zarabiają specjaliści w IT, finansach i energetyce, a także np. dentyści.

Mimo że średnie wynagrodzenie netto z roku na rok stale wzrasta w Mołdawii, to np. ceny mieszkań spadają, ale i tak nie są wcale takie tanie. Tylko za wynajem małego mieszkania w centrum Kiszyniowa trzeba zapłacić średnio ok. 1000-1300 zł na miesiąc. Natomiast wynajem dużego lokum poza stolicą może pochłonąć z budżetu i 1300-1600 zł, nie wliczając w to opłat za media, które mogą wynieść dodatkowo 500 zł.

Z kolei za pobyt dziecka w prywatnym przedszkolu lub żłobku wydamy ok. 700-1000 zł w skali miesiąca, a ubrania i buty markowych światowych producentów (także produkty żywnościowe z importu) kosztują podobnie jak w Polsce. Jak się okazuje, generalnie opłaty w Mołdawii są wyższe niż w Ukrainie, czy w Macedonii.

Żywność w Mołdawii dwa razy tańsza niż w Polsce

Ceny żywności w Mołdawii są średnio dwa razy mniejsze niż w naszym kraju. Zobaczcie przykładowe ceny produktów (stan na: 14.04.2022 r.)*:

wino mołdawskie 0,75 l – 75,50 MDL (lej mołdawski) – 17,42 zł

pomidory 250 g – 15,30 MDL – 3,53 zł

kg cytryn – 16,40 MDL – 3,78 zł

ryba oceaniczna 100 g – 17,65 – 4,07 zł

filet z kurczaka 1 kg – 95,90 MDL MDL – 22,12 zł

bekon 100 g – 13,95 MDL – 3,22 zł

oliwa z oliwek 750 ml – 64,95 MDL – 14,98 zł

Toffifee 125 g – 29,95 MDL – 6,91 zł

awokado 500 g – 56,50 MDL – 13,03 zł

salami mołdawskie 100 g MDL – 9,55 – 2,20 zł

szynka 100 g z Mołdawii – 16,05 MDL – 3,70 zł

prosciutto 80 g – 86,95 MDL – 20,06 zł

skrzydełka z kurczaka 900 g – produkt mołdawski – 60,45 MDL – 13,94 zł

jajka 12 sztuk – 4,98 zł

chleb 500 g – 1,36 zł

mleko zwykłe 1 l – 2,53 zł

woda mineralna 1,5 l – 2,10 zł

piwo lokalne 0,5 l – 3 zł

piwo importowane 0,33 l – 4,48 zł

Inne przykładowe produkty:

kama dla kota 1,4 kg – 81,95 MDL – 18,90 zł

balsam do płukania tkanin 1,2 l MDL – 42,95 – 9,91 zł

proszek 2 kg znanej marki – 86,95 MDL – 20,06 zł

*Źródło danych: hikersbay.com, numbeo.com, kaufland.md (dane z 14.04.2022 r.), pl.traveltables.com

Ile Mołdawianie zarabiają w Polsce?

Średnie wynagrodzenie w Mołdawii nie przekracza 1500-1700 zł po opodatkowaniu. Tymczasem od 1 stycznia 2022 r. płaca minimalna w Polsce wynosi 3010 zł brutto (w 2021 r. była to kwota 2800 zł brutto). Oznacza to, że osoba zatrudniona w Polsce (czy to jest Polak, czy cudzoziemiec) nie może otrzymać mniej niż: 2364 zł netto (umowa o pracę), 2067 zł netto (umowa zlecenie).

Warto dodać, że według stanu na 21 marca 2022 r. w Polsce przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w lutym 2022 r. wynosiło 6220,02 zł brutto.

Natomiast przeciętne miesięczne wynagrodzenie w gospodarce narodowej, pomniejszone o potrącone od ubezpieczonych składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe oraz chorobowe – dane za drugie półrocze 2021 r. wyniosło: 5104,90 zł brutto.

Ile mogą więc realnie zarobić obywatele Mołdawii w Polsce? Przyjeżdżają do naszego kraju i najczęściej podejmują pracę m.in. w: zakładach produkcyjnych, a także w „budowlance”, czy np. jako operatorzy maszyn lub inni specjaliści. Przykładowo pracownik produkcyjny zatrudniony w jednym z zakładów w województwie dolnośląskim za 200 godzin pracy może otrzymać miesięcznie 3200 zł netto, a z kolei np. spawacz z woj. zachodniopomorskiego za 8 godzin pracy – powyżej 5000 zł „na rękę”. Natomiast np. dla elektryka realne wynagrodzenie miesięczne może wynieść powyżej 4000 zł netto.

Czy takie zarobki w Polsce zadowalają obywateli Mołdawii? Okazuje się, że tak zważywszy na to, że cudzoziemcy nie płacą za mieszkanie (koszty bierze na siebie firma outsourcingowa pozyskująca kandydatów z zagranicy do pracy w Polsce). Pracownik z zagranicy we własnym zakresie pokrywa zazwyczaj tylko koszty żywności, więc całkiem sporo zostaje mu w portfelu.

Pajmon CPT i pracownicy z Mołdawii do pracy w Polsce

Wspieramy przedsiębiorców w Polsce pracownikami z Polski i zagranicy i oferujemy zatrudnienie również obywatelom Mołdawii. Pajmon CPT świadczy usługi outsourcingu i leasingu pracowniczego. Prowadzi całe procesy produkcyjne i magazynowe za pomocą brygad i dostarcza wysoko kwalifikowany personel do różnych gałęzi przemysłu. Firma posiada ponad 7000 kandydatów gotowych do pracy. Aktualnie współpracuje z ponad 100 podmiotami na terenie całej Polski.