ML System i Pilkington Automotive Poland z dofinansowaniem od NCBiR o wartości 12,2 mln zł

ML System oraz Pilkington Automotive Poland realizować będą wspólnie projekt „QDrive – innowacyjne szkło aktywne dla branży automotive” współfinansowany ze środków NCBiR. Planowana wartość projektu wynosi 19,4 mln zł, a udzielone przez NCBiR dofinansowanie wynosi łącznie 12,2 mln zł.

– Projekt jest istotną częścią opublikowanej w lipcu tego roku strategii ML System. W wyniku wspólnych prac R&D zaoferujemy szyby samochodowe, umożliwiające konwersję światła słonecznego na energię elektryczną, poprawiające przy tym izolację termiczną i energetyczną pojazdów. Będzie to możliwe dzięki połączeniu unikalnego know-how ML System w zakresie implementacji technologii kropki kwantowej, z bogatym doświadczeniem Pilkington Automotive Poland w produkcji szyb samochodowych, w tym procesie nadawania im kształtu – komentuje Dawid Cycoń, prezes ML System.

– Ten projekt badawczy jest dobrym uzupełnieniem naszych działań w obszarze zastosowania szkła powlekanego w przemyśle motoryzacyjnym. Tym bardziej, że dotyczy coraz dynamicznej rozwijającego się w Europie rynku pojazdów elektrycznych i hybrydowych. Jest to również doskonały przykład celowej projektowo współpracy dużej firmy należącej do międzynarodowej korporacji

i średniej firmy z polskim kapitałem, pokazujący możliwości technologicznego i organizacyjnego uzupełniania się – mówi Ryszard Jania, prezes Pilkington Automotive Poland.

W lipcu bieżącego roku ML System podpisał z Pilkington Automotive Poland umowę współpracy, dotyczącą wspólnego wdrożenia do masowej produkcji szyb samochodowych

o nazwie „QDrive”, wykorzystujących technologię kropki kwantowej. Partner jest wiodącym dostawcą szyb do większości producentów samochodów. Współpraca między firmami dotyczy również wymiany wiedzy z obszaru szyb powłokowych i funkcyjnych oraz innych procesów towarzyszących, np. sposobu grzania czy lutowania elektrod w szybach samochodowych. Strony zobowiązały się ponadto do wspólnego pozyskania finansowania zewnętrznego, a umowa z NCBiR jest realizacją tego celu.

ML System to wysoce wyspecjalizowana spółka technologiczna, oferująca innowacyjne rozwiązania fotowoltaiczne zintegrowane z budownictwem (BIPV). Produkty ML System stanowią atrakcyjną alternatywę dla tradycyjnych materiałów budowlanych. Spółka jest liderem w swojej branży na rynku polskim. Co więcej, zgodnie z raportem Building Integrated Photovoltaic Skylights Market 2020-2027, firma należy do grona kluczowych producentów BIPV na świecie. Łączna powierzchnia zakładów produkcyjnych

z magazynami i centrum badawczo-rozwojowym spółki wynosi 14,4 tys. m kw. ML System na koniec 2019 r. zatrudniał 183 osoby. Spółka dysponuje 13 patentami, a pięć zgłoszeń patentowych czeka na rozpatrzenie.

NSG Group właściciel marki Pilkington jest jednym z największych światowych producentów szkła i produktów szklanych, działającym w dwóch podstawowych sektorach: motoryzacyjnym (rynek części oryginalnych i zamiennych) oraz w obszarze szkła technicznego i architektonicznego, które obejmują szkło i produkty szklane do budynków nowych i poddawanych renowacji, szeroką gamę produktów o wartości dodanej, a także zaawansowane produkty dla technologii informatycznych

i komunikacyjnych, zastosowań technicznych i energetyki słonecznej. Pilkington Automotive Poland jest częścią koncernu NSG Group w ramach Grupy Automotive. Obecnie spółka zatrudnia ponad 2200 osób. Zakłady, o łącznej powierzchni 140 tys. m2, znajdują się w Chmielowie i Sandomierzu. Dzięki zastosowanym technologiom oba zakłady mają roczną zdolność produkcyjną na poziomie 9 milionów różnego rodzaju szyb samochodowych.