MITSUBISHI BĘDZIE PRODUKOWAĆ NOWE MODELE W EUROPIE KORZYSTAJĄC Z FABRYK RENAULT

NOWY KROK WSPÓŁPRACY SOJUSZU: GROUPE RENAULT DOSTARCZY MODELE DLA MITSUBISHI MOTORS W EUROPIE

Od 2023 roku Mitsubishi Motors będzie kupować dwa modele produkowane przez Grupę Renault z przeznaczeniem na wybrane rynki w Europie.



Groupe Renault i Mitsubishi Motors Corporation ogłosiły dziś nowy krok we współpracy operacyjnej.



Mitsubishi Motors zdecydowało się na zakup pojazdów OEM od Renault – bestsellerów na rynku europejskim, które już spełniają wymogi regulacyjne, z przeznaczeniem na wybrane, główne rynki w Europie. Począwszy od 2023 r. Mitsubishi Motors będzie sprzedawać dwa „siostrzane modele” produkowane w fabrykach Grupy Renault, które są oparte na tych samych platformach, ale z różnicami, odzwierciedlającymi tożsamość wizualną i DNA marki Mitsubishi.



Rozszerzenie gamy modeli poprzez dodanie do wprowadzonego właśnie na rynek Mitsubishi Eclipse Cross PHEV , siostrzanych modeli opracowanych przez Renault pozwoli Mitsubishi Motors być bardziej konkurencyjnym na rynku.



„Bardzo się cieszę, widząc, jak Mitsubishi Motors buduje nową linię produktów w Europie. Sojusz ma na celu zwiększenie konkurencyjności i umożliwienie bardziej efektywnego współdzielenia zasobów z korzyścią dla wszystkich trzech firm. Nasze podejście opiera się na współpracy, wzajemnym szacunku, z wyraźnym zamiarem zwiększenia wydajności każdej firmy, umożliwiając poszczególnym przedsiębiorstwom wykorzystanie własnych mocnych stron, unikanie dublowania zasobów i poprawę wydajności ”- powiedział Jean-Dominique Senard, prezes zarządu Alliance Operating Board i Renault.



„Mitsubishi Motors z radością oczekuje modeli OEM Renault na rynku europejskim i perspektywy zdobycia nowych klientów. Firma wdraża reformy strukturalne w Europie a nasza decyzja o zamrożeniu rozwoju nowych samochodów na rynek europejski, ogłoszona w ramach naszego średnioterminowego planu biznesowego w lipcu 2020 r. zostaje w mocy. Jednak ta umowa dotycząca dostarczania nowych modeli umożliwi nam oferowanie nowych produktów opracowywanych i produkowanych w Europie oraz realizowanie naszej bieżącej działalności posprzedażnej ”- powiedział Takao Kato, dyrektor generalny Mitsubishi Motors.



„Nasze nowe podejście w ramach Sojuszu, skupiające się na wpływowych i znaczących projektach, staje się rzeczywistością. Ta pragmatyczna, oparta wartościowych przesłankach inicjatywa wywrze wpływ na nasze zakłady produkcyjne i zwiększy obecność naszego partnera na europejskich ulicach. Ten piękny projekt spełnia wszystkie oczekiwania partnerów z perspektywy projektowej, regulacyjnej i biznesowej. Właśnie do tego służy Sojusz i jesteśmy bardzo szczęśliwi, że w Grupie Renault możemy przyczynić się do tego nowego etapu w historii współpracy ”. powiedział Luca de Meo, CEO Groupe Renault.



Zgodnie z ogłoszeniem sojuszu z maja 2020 r., Groupe Renault, Nissan Motor Co., Ltd. i Mitsubishi Motors, członkowie jednego z wiodących światowych sojuszy motoryzacyjnych, kontynuują prace nad kilkunastoma inicjatywami, aby zwiększyć konkurencyjność i zapewnić dalszy rozwój trzem firmom partnerskim, wykorzystując swoje mocne strony i pozycje liderów w poszczególnych regionach geograficznych

Źródło: MMC Car Poland