Miasto Krajowa w Rumunii zamawia 16 przegubowych autobusów elektrycznych

Solaris i władze rumuńskiego miasta Krajowa podpisali umowę na dostawę 16 autobusów elektrycznych Urbino 18 electric. Przegubowe pojazdy zawitają do Krajowej w pierwszej połowie 2021 roku. Władze miasta po raz pierwszy zdecydowały się na pojazdy bateryjne, dlatego w ramach kontraktu Solaris dostarczy także ładowarki – zarówno urządzenia

do nocnego ładowania, jak i szybkie ładowarki pantografowe.

Władze miasta Krajowa w południowej części Rumunii zakupiły szesnaście 18-metrowych autobusów marki Solaris. Zgodnie z umową podpisaną 28.04., Krajowa otrzyma wszystkie elektrobusy najpóźniej w lipcu 2021 roku. Wartość kontraktu wynosi około 12 mln euro, z czego większość pochodzi ze środków europejskich. Inwestycja w ultranowoczesne, bezemisyjne autobusy poprawi jakość powietrza w mieście i podniesie komfort życia mieszkańców.

Napęd w przegubowych elektrobusach zapewni silnik centralny o mocy 240 kW. Każdy z elektrycznych pojazdów będzie posiadał baterie Solaris High Energy. Magazyny energii będą ładowane poprzez tzw. „odwrócone” pantografy, czyli urządzenia, które będą opuszczać się na autobus z masztu ładowarki pantografowej.

To pierwsza inwestycja miasta w autobusy bateryjne. W ramach kontraktu Solaris jest odpowiedzialny także za dostarczenie niezbędnej infrastruktury ładowania pojazdów. Wraz z autobusami do miasta zawita 20 ładowarek. W ciągu dnia Urbino electric będą uzupełniały energię w bateriach za pomocą 4 ładowarek pantografowych, nocą zaś poprzez 16 ładowarek plug-in.

W klimatyzowanych Solarisach zostanie zapewniony dostęp do sieci WiFi, a pasażerowie będą mogli podładować swoje telefony za pomocą kilku ładowarek USB. Na pokładzie dostępny będzie system informacji pasażerskiej, a także złożony z 7 kamer monitoring, zwiększający bezpieczeństwo i komfort podróżowania. Ponadto w autobusach zostaną zamontowane urządzenia liczące pasażerów.

Solaris jest jednym z czołowych producentów autobusów elektrycznych w Europie. Portfel zamówień obejmuje w tej chwili około 1000 zero-emisyjnych pojazdów, które producent sprzedał już do 18 państw. Krajowa jest drugim miastem w Rumunii, które zdecydowało się na autobusy elektryczne Solaris w swojej flocie. 41 pojazdów Urbino 12 electric producent dostarczył już do Kluż-Napoki.

Dodatkowe informacje

Mateusz Figaszewski

Pełnomocnik Zarządu ds. Elektromobilności i PR

tel.: +48 61 66 72 347

tel. kom.: +48 601 652 179

fax: +48 61 66 72 345

email: mateusz.figaszewski@solarisbus.com

Informacje o firmie

Solaris Bus & Coach S.A. to jeden z europejskich liderów produkcji autobusów i trolejbusów. Bazując na blisko 25-letnim doświadczeniu i ponad 19 000 wyprodukowanych pojazdów, Solaris każdego dnia wpływa na jakość komunikacji miejskiej w setkach miast w całej Europie. Z myślą o przyszłości, firma wyznacza nowe standardy, dynamicznie rozwijając swoje

produkty, zwłaszcza w obszarze elektromobilności. Autobusy elektryczne, trolejbusy i autobusy wodorowe marki Solaris to najnowocześniejsze rozwiązania w zakresie transportu bezemisyjnego. Pojazdy firmy były wielokrotnie nagradzane za jakość i innowacyjność. Autobus Urbino 12 electric wygrał prestiżowy europejski konkurs „Bus of The Year 2017”.

We wrześniu 2018 roku Solaris Bus & Coach S.A. dołączył do grupy CAF