MI chce wydłużyć uprawnienia diagnostów na czas pandemii

Projekt rozporządzenia ministra infrastruktury, który jest obecnie na etapie konsultacji publicznych, wprowadza przepis dotyczący przedłużenia terminów na przystąpienie do kolejnych części egzaminu dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia, którzy są w trakcie zdawania egzaminu kwalifikacyjnego umożliwiającego ubieganie się o wydanie uprawnienia do wykonywania badań technicznych.

W egzaminach przeprowadzanych przez Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego , dla kandydatów na diagnostów i diagnostów uzupełniających swoje uprawnienia biorą udział osoby z obszaru całej Polski. Udział w ww. egzaminach wymaga przemieszczania się uczestników w obszarze województwa w przypadku przeprowadzania egzaminów w Oddziałach Terenowych TDT lub w obszarze całego kraju w przypadku przeprowadzania egzaminów przeprowadzanych wyłącznie w siedzibie TDT w Warszawie.

Ponadto w każdej z przeprowadzanej części egzaminu kwalifikacyjnego przez Dyrektora TDT biorą udział kilkuosobowe komisje egzaminacyjne oraz pracownicy odpowiedzialni za zaplecze techniczno – organizacyjne. Należy wskazać, że część praktyczna egzaminu kwalifikacyjnego jest przeprowadzana w stacji kontroli pojazdów wskazanej przez Dyrektora TDT.

W celu przeciwdziałania wzrostowi liczby zachorowań na COVID-19 oraz w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie kandydatów na diagnostów, członków komisji egzaminacyjnej oraz przedsiębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów, Dyrektor TDT odwołał wszystkie egzaminy zewnętrzne, których daty przypadały do końca kwietnia br. Stosowny komunikat w przedmiocie odwołania egzaminów został również opublikowany na stronie internetowej TDT.

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Dyrektor TDT nie wyznaczył kolejnych terminów egzaminów dla kandydatów na diagnostów. Podkreślenia wymaga, że od dnia 20 marca 2020 r. obowiązuje stan epidemii wprowadzony w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

W związku z tym, że część osób ubiegających się o uprawnienia diagnosty, zdała np. jeden z modułów części teoretycznej lub zdała część teoretyczną i powinna przystąpić do części praktycznej, a termin ten wypadałby w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii, Ministerstwo Infrastruktury uważa za zasadne wydłużenie terminów do 60 dni od ustania ww. stanów zagrożenia, w przypadku gdy nie zostanie ogłoszony taki stan.

Osoby, które złożyły już wnioski dotyczące przystąpienia do egzaminów i zostały zakwalifikowane, mają być zawiadomione przez Dyrektora TDT o terminie egzaminu po odwołaniu stanu zagrożenia epidemicznego albo epidemii.

Regulacja ma zapewnić wydłużenie okresu na przystąpienie do egzaminu dla kandydatów na diagnostów przed komisją egzaminacyjną działającą przy Dyrektorze TDT do 60 dni liczonych od dnia ustania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Przedłużenie to ma uwzględniać potencjalne losowe przypadki kandydatów na diagnostów, którzy z różnych powodów powiązanych ze stanem epidemii, nie będą mogli przystąpić do egzaminu przed komisją egzaminacyjną oraz logistyczne możliwości zorganizowania znacząco większej liczby egzaminów w wyznaczonym terminie.

Wydłużenie dotyczy następujących terminów wynikających z obowiązującego rozporządzenia:

6-miesięcznego terminu na przystąpienie do części praktycznej egzaminu kwalifikacyjnego przez osobę, która uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej tego egzaminu;

6-miesięcznego terminu dla osoby ubiegającej się o uprawnienie diagnosty, która w ramach egzaminu kwalifikacyjnego uzyskała pozytywny wynik z modułu I, a jednocześnie nie uzyskała wyniku pozytywnego z jakiejkolwiek części z modułu II lub pytania opisowego z modułu III, mogącej przystąpić ponownie do części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego w zakresie wszystkich niezaliczonych części modułu II lub odpowiednio pytania opisowego z modułu III;

6 – miesięcznego terminu dla osoby, która w wyniku ponownej oceny uzyskała pozytywny wynik z części teoretycznej egzaminu kwalifikacyjnego, mogącej przystąpić do części praktycznej egzaminu.

Po przejściu procesu legislacyjnego rozporządzenie ma wejść w życie dzień po ogłoszeniu. Z treścią projektu można zapoznać się TUTAJ.

Źródło: www.motofaktor.pl