Mercedes rozwija działalność akumulatorową w fabryce w Hedelfingen

W zakładzie w Stuttgarcie-Hedelfingen, należącym do kompleksu fabryki w Untertürkheim, Mercedes-Benz rozpoczął produkcję wysokowydajnych akumulatorów przeznaczonych do nowego elektrycznego sedana EQS.

Oprócz zwiększenia produkcji akumulatorów do EQS-a, kampus zespołów napędowych Mercedes-Benz Drive Systems Campus w Untertürkheim rozszerzy swoją działalność badawczo-rozwojową, zarówno w dziedzinie napędów elektrycznych, jak i zelektryfikowanych.

Mercedes podkreśla, że fabryka w Hedelfingen staje się istotną częścią globalnej sieci produkcji akumulatorów Mercedes-Benz, dzięki integracji wytwarzania baterii z dotychczasową produkcją przekładni. Istotnym filarem inicjatywy firmy w dziedzinie elektromobilności jest zwiększanie światowych zdolności budowy baterii oraz kompetencji w tym względzie w całym łańcuchu wartości – począwszy od badań, przez produkcję ogniw, aż po „życie” akumulatorów po cyklu eksploatacyjnym w samochodzie (dodatkowe zastosowania i recykling).

– Wraz z dążeniem do neutralności pod względem emisji CO2 nasza elektromobilna inicjatywa nabiera tempa. W blokach startowych czeka już kolejny całkowicie elektryczny samochód – luksusowy sedan EQS, zbudowany na specjalnej platformie dla pojazdów na prąd. Rozpoczęcie produkcji wysokowydajnych akumulatorowych w fabryce w Stuttgarcie-Hedelfingen stanowi tu ważny kamień milowy – koemntuje Markus Schäfer, członek zarządów Daimler AG i Mercedes-Benz AG odpowiedzialny za badania w Grupie Daimler oraz dyrektor operacyjny Mercedes-Benz Cars.

Zakład w Hedelfingen, należący do fabryki Mercedes-Benz w Untertürkheim (Niemcy), odpowiada za produkcję akumulatorów nie tylko do nowego EQS-a, ale i do nadchodzącego modelu EQE. Jego powierzchnia produkcyjno-logistyczna wynosi około 16 500 m kw., a wyposażenie bazuje na najnowocześniejszych rozwiązaniach, w tym na szerokiej gamie technologii Przemysłu 4.0. Zaawansowane systemy akumulatorów litowo-jonowych są wytwarzane na linii produkcyjnej o długości około 300 m, z ponad 70 stanowiskami oraz dużym udziałem zarówno etapów zautomatyzowanych, jak i manualnych. System akumulatorów EQS-a tworzą różnorodne komponenty, w tym do 12 modułów ogniw oraz tzw. komora EE służąca do inteligentnej integracji energoelektroniki. Komora EE jest montowana w zakładzie Mercedes-Benz w Berlinie – opisuje firma w komunikacie.

W kampusie zespołów napędowych Mercedes-Benz Drive Systems Campus w Untertürkheim (Niemcy) firma łączy i poszerza działalność związaną z akumulatorami. Mercedes prowadzi tam już prace badawczo-rozwojowe (m.in. w centrum technik elektromobilności i ogniw, gdzie powstają m.in. prototypy napędów elektrycznych i testowane są nowe typy ogniw). W kampusie koncentrowane też będą efekty prac międzynarodowych ośrodków badawczych Mercedesa.

Aby zyskać dodatkowe kompetencje jako centrum techniki akumulatorów, plany zakładają uruchomienie nowej fabryki zajmującej się małoseryjną produkcją przyszłych ogniw litowo-jonowych. Zakład ma ruszyć w 2023 roku. Główną rolę odgrywają tu czynniki zrównoważonego rozwoju, w tym transparentny rozwój ogniw aż po ich recykling. Mercedes-Benz planuje zainwestować kilkaset milionów euro w przebudowę fabryki.

