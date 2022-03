Mercedes-Benz usprawni logistykę w fabryce w Jaworze

Prace budowlane rozpoczną się już za kilka miesięcy, a ich zakończenie zaplanowano na 2024 r.

Nowa infrastruktura transportowa będzie służyć przede wszystkim przyjaznej dla środowiska dystrybucji baterii elektrycznych z Jawora do fabryk Mercedesa na świecie.

Najnowsza inwestycja obejmuje budowę bocznicy kolejowej w południowo-zachodniej części strefy ekonomicznej, podobszar Jawor/DSAG S3, oraz centrum logistycznego na terenie fabryki Mercedesa w Jaworze. Bocznica połączona będzie z linią kolejową nr 137 Kędzierzyn Koźle – Kamieniec Ząbkowicki – Legnica. Na powierzchni 2,6 ha powstanie centrum logistyczne, czyli nowoczesna platforma przeładunkowa z zaawansowaną technologiczne infrastrukturą, przeznaczoną w szczególności do obsługi transportu baterii litowo-jonowych z Jawora do fabryk samochodowych Mercedesa na świecie – czytamy w komunikacie.

Projekt finansowany jest ze środków WSSE oraz MBMPL, a koszt szacowany na kilkadziesiąt milionów złotych. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg. Rozpoczęcie prac budowlanych zostało zaplanowane na lato br., zaś ich zakończenie na początek 2024 roku.

Fabryka Mercedes-Benz w Jaworze jest ważną częścią sieci produkcyjnej Mercedes-Benz Powertrain (produkcja silników i napędów) i zaawansowanym technologicznie miejscem produkcji czterocylindrowych silników benzynowych i wysokoprężnych, a także baterii do samochodów Mercedes-Benz typu hybryd plug-in i elektrycznych modeli Mercedes EQ. Fabryka produkuje baterie do hybryd plug-in dla Klasy C, E i S od 2020 roku, a w zeszłym roku rozszerzyła swoją ofertę o systemy baterii do elektrycznych kompaktowych SUV-ów Mercedes-EQ.

Fabryka na Dolnym Śląsku od początku była zaprojektowana jako zakład neutralny pod względem emisji CO2. W energię elektryczną zaopatruje ją pobliska farma wiatrowa (VSB). Fabryka w Jaworze, której powierzchnia produkcyjna i logistyczna wynosi około 250 000 m kw., korzysta z nowoczesnych urządzeń oraz innowacyjnych technologii Przemysłu 4.0 – podkreśla Mercedes.

