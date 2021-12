Mercedes-Benz inwestuje w akumulatory z elektrolitem stałym

Mercedes-Benz i Factorial będą wspólnie rozwijać techniki akumulatorowe. Mercedes-Benz wzmacnia tę kooperację poprzez zaangażowanie kapitałowe w Factorial.

Współpraca obejmie cały obszar technik akumulatorowych, począwszy od ogniw, poprzez moduły, aż po integrację w akumulatorach samochodowych. Testy pierwszych prototypów ogniw mają się rozpocząć w przyszłym roku.

– We współpracy z naszym nowym partnerem, firmą Factorial, osiągniemy kolejny poziom badań i rozwoju w zakresie obiecującej techniki akumulatorów z elektrolitem stałym. W tym celu inwestujemy w Factorial wysoką, dwucyfrową kwotę liczoną w milionach dolarów amerykańskich – mówi Markus Schäfer, członek zarządu Daimler AG i Mercedes-Benz AG, szef koncernowego pionu badań Daimler oraz dyrektor operacyjny (COO) w Mercedes-Benz Cars.

Pierwsze zastosowanie tej techniki ma nastąpić w ciągu najbliższych pięciu lat – w małych seriach, w ograniczonej liczbie pojazdów. Na mocy wspomnianej inwestycji Mercedes-Benz ma prawo wyznaczyć swojego przedstawiciela do zarządu spółki Factorial – informuje Merccedes-Benz w komunikacie.

– Jako przedstawiciele Factorial Energy z zadowoleniem oczekujemy na współpracę z Mercedes-Benz, pionierem motoryzacji Celem jest wspólne kontynuowanie prac nad rozwojem naszej ekologicznej, wydajnej i bezpiecznej techniki akumulatorów z elektrolitem stałym i ich zastosowaniem w samochodach – komentuje Siyu Huang, współzałożycielka i dyrektor generalny Factorial Energy.

Firmy zwracają uwagę, że z dzisiejszej perspektywy akumulatory z elektrolitem stałym są jednym z najbardziej obiecujących rozwiązań technicznych w dziedzinie elektromobilności. Zasadnicza różnica wobec aktualnie stosowanych rozwiązań polega na zastosowaniu elektrolitu wykonanego z materiału stałego zamiast tradycyjnie stosowanego elektrolitu ciekłego. Elektrolit jest konieczny do transportu jonów pomiędzy elektrodami podczas ładowania i rozładowywania akumulatora. Elektrolity stałe umożliwiają znaczną optymalizację bezpieczeństwa akumulatora, a także zastosowanie nowych typów anod, np. litowo-metalowych, które w porównaniu z dzisiaj stosowanymi ogniwami litowo-jonowymi oferują niemal dwukrotnie większą gęstość energii. Dzięki temu można spodziewać się zwiększenia zasięgu pojazdów przy jednoczesnym skróceniu czasu ładowania. Firma Factorial Energy z siedzibą w Woburn, w stanie Massachusetts, skonstruowała akumulatory z elektrolitem stałym, które oferują o 20 do 50 procent większy zasięg pojazdu na jednym ładowaniu, a także zwiększają bezpieczeństwo przy kosztach porównywalnych z konwencjonalnymi akumulatorami litowo-jonowymi. Firma opatentowała technologię Factorial Electrolyte System Technology (FEST), która wykorzystuje stały materiał elektrolitowy. Elektrolit FEST został wyskalowany do zastosowania w ogniwach o pojemności 40 Ah i działa w temperaturze pokojowej. W większości przypadków do produkcji można wykorzystać istniejące urządzenia do wytwarzania akumulatorów litowo-jonowych.

Źródło: www.evertiq.pl