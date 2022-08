Maciej Brzeziński o Forum Dyskusyjnym 2022

Podczas Dyskusyjnego Forum Ubezpieczeń Komunikacyjnych odpowiemy na pytanie jak krok po kroku zarabiać na naprawach blacharsko – lakierniczych. To z resztą myśl przewodnia tegorocznego spotkania. Chcecie wiedzieć jak osiągnąć rentowność w serwisie b&l? Co to jest współczynnik absorbcji i jak zarządzać finansami, czy też jak prawidłowo zrobić kosztorys naprawy? O tym w szczegółach już w dniach 20-21 września w Zawierciu. Do zobaczenia!