Listopad to piąty miesiąc z rzędu wzrostu sprzedaży Volvo Cars

Volvo Cars konsekwentnie nadrabia spadek sprzedaży z pierwszej połowy roku. Listopad był piątym miesiącem z rzędu, w którym globalna sprzedaż wzrosła. Licząc miesiąc do miesiąca: o 6,4%. Spadek sprzedaży od początek roku stopniał do poziomu -7,4%.