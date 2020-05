LG Chem: 550 mln EUR na rozwój produkcji w Polsce

Producent baterii litowo-jonowych, LG Chem, podpisał umowy kredytowe z trzema południowokoreańskimi bankami, dzięki czemu otrzyma około 550 mln EUR na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce.

LG Chem otrzyma tzw. „zielony kredyt” na finansowanie inwestycji przyjaznych dla środowiska naturalnego.

W marcu tego roku Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) przyznał LG Chem Wrocław Energy 480 mln EUR kredytu na rozwój mocy produkcyjnych w Polsce. W ramach inwestycji o łącznej wartości 1,5 mld EUR zapowiadano zwiększenie łącznej mocy produkowanych akumulatorów o ponad 35 GWh. Ponadto w ośrodku LG Chem we Wrocławiu ma powstać ponad 1800 nowych miejsc pracy, przez co do końca 2022 r. całkowite zatrudnienie wzrośnie tam do ponad 6000 etatów.

Obecnie moce produkcyjne LG Chem w Europie wynoszą 15 GWh, a aktualny cel zakłada osiągnięcie produkcji na poziomie 65 GWh. Biorąc pod uwagę wspomniane przed chwilą 35 GWh, zostaje jeszcze 15 GWh i właśnie na ten cel pójdą środki przyznane przez koreańskie banki.

LG Chem zaopatruje obecnie 13 z 20 głównych marek samochodów, w tym Volkswagen, Renault, General Motors i Hyundai. Grupa ma pięć fabryk akumulatorów w Korei Południowej, Chinach, Stanach Zjednoczonych i Polsce o łącznej mocy 70 GWh. Koreańczycy planują zainwestować około 2,25 mld EUR w swoje fabryki akumulatorów, zwiększając moce do 100 GWh jeszcze do końca bieżącego roku.

