Lepszy maj

W maju Polacy kupili 2 x więcej nowych aut niż w maju 2020. Wg. raportów Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców w zeszłym miesiącu zarejestrowano w Polsce 41 387 samochodów osobowych. Oznacza to wzrost o 95,69% w stosunku do maja 2020. Pamiętajmy jednak, że wtedy był to pierwszy maj ogólnoświatowej pandemii Covid kiedy to trwało pierwsze załamanie sprzedaży. Biorąc pod uwagę tegoroczną dynamikę maj był także lepszy od kwietnia 2021, choć tylko o niewiele ponad 3 %. Licząc okres rok do roku sprzedaż od stycznia do maja wzrosła o 38,45 %, do 199 413 aut. Wg majowych statystyk wśród nabywców zdecydowanie przeważają firmy (76%) przed klientami indywidualnymi (24%).