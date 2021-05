Lamborghini ogłasza plan Direzione Cor Tauri. Elektryfikacja i zrównoważony rozwój

Stephan Winkelmann, CEO Automobili Lamborghini, przedstawił nową strategię rozwoju marki – Direzione Cor Tauri. Plan zakłada m.in. zaprezentowanie dwóch nowych samochodów spalinowych jeszcze w 2021 roku i pełną elektryfikację gamy modelowej do 2024 roku. Realizacja strategii pozwoli na zmniejszenie emisji CO 2 o 50% do początku 2025 roku. Prezes marki wskazał główne osie zmian podczas wirtualnej konferencji prasowej.

– Plan elektryfikacji Lamborghini to nowo wytyczony kurs, niezbędny w kontekście radyklanie zmieniającego się świata – podkreślił Stephan Winkelmann. – Chcemy wnieść swój wkład w ograniczenie wpływu na środowisko. Nasz plan obejmuje zarówno nasze produkty, jak i nasze zakłady w Sant’Agata Bolognese. Lamborghini zawsze było synonimem doświadczenia w budowie silników o wyjątkowych osiągach. Dzisiejsze zobowiązanie, poparte największym planem inwestycyjnym w historii marki, potwierdza nasze głębokie oddanie klientom, entuzjastom, a także naszym pracownikom i ich rodzinom.

Strategia została nazwana Direzione Cor Tauri (wł. kierunek Cor Tauri), w nawiązaniu do najjaśniejszej gwiazdy w gwiazdozbiorze Byka.

Celebracja silnika spalinowego

Pierwszym założeniem planu jest oddanie hołdu silnikom spalinowym, zaplanowane na lata 2021-2022. W tym celu włoska marka wykorzysta swoje doświadczenie jako producenta wysokojakościowych supersportowych samochodów, łączących unikalny design i innowacje technologiczne. Wśród najnowszych potwierdzeń innowacyjności marki można wymienić zaprezentowanie pierwszego modelu hybrydowego, Sián. Realizacja filaru zakłada przedstawienie dwóch nowych modeli z konwencjonalnym silnikiem V12 jeszcze w 2021 roku.

Pełna elektryfikacja do 2024 roku

Prezes Automobili Lamborghini zapowiedział również, że w 2023 roku marka wprowadzi na rynek swój pierwszy seryjny samochód hybrydowy, a do końca 2024 roku cała gama modelowa zostanie zelektryfikowana. Jak podkreślił Winkelmann, osiągi i autentyczne wrażenia z jazdy pozostaną w centrum zainteresowania inżynierów i techników firmy. Kluczowe znaczenie dla zrównoważenia dodatkowej masy pojazdów, spowodowanej elektryfikacją, będzie miało zastosowanie lekkich materiałów z włókna węglowego. Firmy przyjęła na tym etapie wewnętrzny cel zmniejszenia emisji CO 2 o 50% do początku 2025 roku. Hybrydowa transformacja będzie jednocześnie stanowić największą inwestycję w historii Lamborghini. Zakładany na okres czterech lat budżet wynosi 1,5 miliarda euro.

Pierwsze w pełni elektryczne Lamborghini

Rozwój marki w drugiej połowie obecnej dekady będzie skoncentrowany na projekcie w pełni elektrycznego pojazdu. Pod koniec lat 20. zostanie zaprezentowany czwarty model gamy: w pełni elektryczny samochód przyszłości. Innowacje technologiczne będą zorientowane na zapewnienie wyjątkowych osiągów, które pozwolą umieścić nowy pojazd na szczycie segmentu.