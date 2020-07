Ładowarki EV Volvo w całej Europie

Plugsurfing to jedna z wiodących firm, która zintegrowała liczne, lokalne subskrypcje i karty dostępowe do poszczególnych ładowarek w różnych krajach. Konto Plugsurfing , które będzie dołączane do każdego w pełni elektrycznego modelu Volvo Recharge w Europie, ma zapewnić dostęp do wielu lokalnych sieci ładowania w całej Europie, umożliwiając bezproblemową podróż przez wiele krajów samochodem elektrycznym. Platforma Plugsurfing może być w przyszłości rozbudowana o kolejne funkcje.

Plugsurfing, tak jak Volvo Cars, ma silną wizję zrównoważonego rozwoju i ułatwiania dostępu do ładowania samochodów. Współpracując z Volvo Cars w zakresie uproszczenia kierowcom dostępu do punktów ładowania, dążymy do tego, aby elektromobilność stała się rzeczywistością dla przyszłych pokoleń kierowców. Anne Jalkala CEO Plugsurfing