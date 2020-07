Łączność 5G na zawsze zmieni sposób, a jaki korzystamy z samochodu

Kosmiczne liczby



Żeby zrozumieć jak wielką zmianą dla świata będzie wprowadzenie nowej łączności trzeba oddać głos liczbom. Dzisiaj prędkość przesyłu danych w sieci 4G/LTE wynosi około 300 megabitów na sekundę, natomiast sieć 5G pozwoli na przyspieszenie transferu do 10 gigabitów – to oznacza 40-krotny wzrost prędkości. Taka zmiana będzie niezbędna także dlatego, że każdy użytkownik smartfona za kilka chwil będzie „konsumował” już nie 2 GB, ale 20 GB danych miesięcznie. A samochód jeszcze więcej – według prognoz, pojazd autonomiczny będzie wysyłał do sieci nawet 65 gigabajtów danych w ciągu godziny! Jedną z najważniejszych wartości, szczególnie z perspektywy świata samochodów, będzie nie szybkość transferu czy wydajność, ale znaczne skrócenie czasu reakcji, czyli czasu jaki mija od wysłania sygnału do otrzymania informacji zwrotnej – już dziś reakcja wynosi jedynie 50 milisekund, a po wprowadzeniu sieci 5G możliwe będzie osiągnięcie nawet wartości 1 milisekundy! Oznacza to, że np. systemy bezpieczeństwa w samochodzie będą wysyłać sygnały do świata zewnętrznego i otrzymywać informację zwrotną w czasie 200-krotnie szybszym niż trwa mrugnięcie okiem. Takie parametry trudno sobie nawet wyobrazić. Nowa sieć sprawi też, że będzie można w jednej chwili i miejscu podłączyć do sieci znacznie więcej urządzeń – nawet milion na każdy kilometr kwadratowy powierzchni! Jest to o tyle istotne, że według ekspertów już w 2020 roku w sieci będzie połączonych ponad 50 miliardów urządzeń takich jak smartfony, pojazdy, czujniki i kamery. A liczba ta stale będzie się zwiększać, bo ilość czujników w samochodach i w elementach infrastruktury rośnie w gwałtownym tempie.