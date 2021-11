Krach w automotive

W październiku sprzedaż nowych aut w Europie zmniejszyła się (rok do roku) aż o 1/3. Europejskie Stowarzyszenie Producentów Samochodów (ACEA) podało właśnie, że w zeszłym miesiącu w UE pojawiło się zaledwie 665 tys. nowych samochodów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. To o ponad 30% mniej niż rok wcześniej. Ucierpiały wszystkie europejskie rynki, największy spadek odnotowali Włosi (35,7 %), następnie (34,9 %) i Francja (30,7%). W Polsce w październiku 2021 r. zarejestrowano zaledwie 31 258 aut osobowych. W porównaniu do października 2020 spadek wyniósł prawie 22 %. Głównym powodem tak fatalnych danych jest kryzys na rynku części, przede wszystkim brakuje półprzewodników.