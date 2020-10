Koreańska firma przygotowuje się do budowy trzeciej fabryki w Polsce

Kilka dni temu pisaliśmy, że LS EV Poland kupiło w Dzierżoniowie 3 ha działkę z przeznaczeniem na rozbudowę swoich zakładów. Firma planuje bowiem uruchomienie w Polsce trzeciej fabryki.

Spółka LS EV Poland, producent podzespołów do baterii do samochodów elektrycznych, należy do koreańskiego LS Cable & System i rozpoczęła działalność w naszym kraju w 2017 roku. Pierwsza fabryka LS EV Poland zlokalizowana w Dzierżoniowie ruszyła w maju ubiegłego roku i produkuje komponenty elektroniczne, takie jak płytki ICB, złącza HV czy szyny zbiorcze niezbędne do produkcji systemów bateryjnych. Obecne moce zakładu zapewniają produkty dla 300 tys. pojazdów elektrycznych rocznie. Obiekt w Dzierżoniowie powstał jako pierwsza europejska baza produkcyjna firmy LS Cable & System.

Gdy firma ukończy drugi zakład, co planowane jest pod koniec bieżącego roku, zdolności produkcyjne mają się podwoić, dzięki czemu firma będzie w stanie zapewnić części do 600 tys. pojazdów elektrycznych rocznie. Natomiast budowa trzeciej fabryki zapewni wzrost mocy produkcyjny umożliwiając produkcję części do miliona pojazdów elektrycznych rocznie – informuje Business Korea . Choć na razie brak szczegółów dotyczących ewentualnej inwestycji, a jak z kolei donosi The Korea Herald powołując się na informacje przedstawiciela firmy, decyzja o budowie nowej hali jeszcze nie zapadła.

W grudniu ubiegłego roku firma uzyskała decyzję o wsparciu projektu realizowanego na terenie Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i zobowiązała się do zrealizowania nowej inwestycji w kwocie co najmniej 169 mln PLN.

W Dzierżoniowie firma LS Cable & System Poland produkuje też kable światłowodowe. Początkowo na Dolnym Śląsku miały być produkowane tylko komponenty do baterii litowo-jonowych, ale firma zadecydowała o rozszerzeniu produkcji o światłowody ze względu na duży popyt na te produkty

Źródło: www.evertiq.pl