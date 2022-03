Koniec europejskiego Forda

Ford nie będzie już uznawał Europy za samodzielny region w rozwoju swojego biznesu. Po 55 latach Ford of Europeprzestaje być osobnym podmiotem w koncernie, który dalszym rozwoju skupi się na pięciu filarach firmy zorganizowanych bez znaczenia geograficznego. Będą to: Model E (odpowiedzialny za rozwój aut elektrycznych), Ford Blue (przygotowujący produkcję samochodów spalinowych do przejścia na elektryczność) oraz istniejące do tej pory Ford Pro commercial division, Ford Drive i Ford Credit. Decyzja marki wiąże się z postawieniem na globalnya nie lokalny rozwój swoich produktów.