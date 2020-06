Wolfsburg/Poznań, 17. czerwca 2020 – Koncern Volkswagen zwiększa swój udział w firmie QuantumScape produkującej akumulatory do pojazdów elektrycznych inwestując w nią 200 milionów dolarów. Celem jest wspólne prowadzenie prac nad rozwojem technologii akumulatorów ze stałym elektrolitem. Tego rodzaju „baterie” mają w przyszłości umożliwić pojazdom pokonywanie znacznie większych odległości, mocno skróci się też czas ładowania. „Wraz z naszym partnerem QuantumScape dokonujemy dalszego postępu technologicznego. Kolejna inwestycja pozwoli na znaczne wzmocnienie i przyspieszenie wspólnych prac” – powiedział Thomas Schmall, Prezes Zarządu Volkswagen Group Components, działu odpowiedzialnego za rozwój i produkcję akumulatorów. Koncern Volkswagen i QuantumScape współpracują w ramach joint venture od 2018 roku nad umożliwieniem wielkoseryjnej produkcji akumulatorów ze stałym elektrolitem „Volkswagen upowszechnienia samochody elektryczne na szeroką skalę. Niezbędna do tego jest mocna pozycja w dziedzinie akumulatorów” – powiedział Frank Blome, szef działu akumulatorów w Volkswagen Group Components. „Podejmując współpracę z mocnymi partnerami zapewniamy sobie dostawy podzespołów na każdym rynku, stopniowo rozbudowujemy nasze zdolności produkcyjne i rozwijamy technologie przyszłości, do których należą akumulatory ze stałym elektrolitem. W tej dziedzinie stawiamy na długoterminowe strategiczne partnerstwa”. Akumulatory ze stałym elektrolitem mogą stać się technologią stosowaną w autach elektrycznych kolejnej generacji. Mając taką samą wielkość jak akumulatory stosowane współcześnie, pozwalają pokonać samochodem dystans równy temu, jaki po jednokrotnym tankowaniu przejeżdżają auta z silnikami spalinowymi. Jednocześnie czas ładowania akumulatorów ze stałym elektrolitem jest znacznie krótszy niż dziś stosowanych „baterii”. Koncern Volkswagen współpracuje z QuantumScape od 2012 roku, dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu w wysokości 100 milionów dolarów jest też największym udziałowcem tej firmy z branży samochodowej. Nowa inwestycja w wysokości 200 milionów dolarów i związane z tym zwiększenie udziałów są przedmiotem różnych warunków. Obydwie firmy od 2018 tworzą przedsiębiorstwo joint venture, którego celem jest wdrożenie na potrzeby Volkswagena seryjnej produkcji akumulatorów ze stałym elektrolitem. Partnerzy zamierzają uruchomić najpierw produkcję pilotażową. Plany mają przybrać konkretny kształt jeszcze w bieżącym roku. Rozwój elektromobilności jest ważnym elementem na drodze do osiągnięcia przez koncern Volkswagen neutralności w dziedzinie emisji dwutlenku węgla. Ten cel ma zostać zrealizowany w 2050 roku. Koncern zobowiązał się do realizacji zadań zapisanych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym.