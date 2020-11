Koncern Volkswagen zwiększa do 73 miliardów euro inwestycje w nowe technologie

„W ramach bieżącej rundy planowania inwestycji Zarząd i Rada Nadzorcza koncernu Volkswagen określiły najważniejsze cele dla rozwoju przedsiębiorstwa. Realizowana będzie transformacja koncernu i należących do niego marek, koncern skupi się na strategicznych dziedzinach w zakresie mobilności. W obliczu wielkich wyzwań nasza baza finansowa na kolejne lata jest solidna” – stwierdził Przewodniczący Rady Nadzorczej koncernu Volkswagen, Hans Dieter Pötsch.



„Odpowiednio wcześnie postawiliśmy w koncernie na rozwój elektromobilności i dzisiaj, wraz z opracowanymi specjalnie dla aut elektrycznych platformami oraz szerokiej palecie modeli elektrycznych jesteśmy światowym liderem” – powiedział Prezes Zarządu, Herbert Diess. „W kolejnych latach będzie niezmiernie ważne, abyśmy zajęli czołową pozycję także w dziedzinie oprogramowania samochodowego. Tylko stając się cyfrowym przedsiębiorstwem motoryzacyjnym będziemy w stanie sprostać w przyszłości wymaganiom klientów poszukujących indywidualnych środków transportu przyjaznych środowisku i skomunikowanych z otoczeniem. Z tego powodu podwoiliśmy inwestycje w cyfryzację”.



Przewodniczący Rady Zakładowej koncernu – Bernd Osterloh – stwierdził: „Inwestycje pokazują, że nasz koncern odpowiada na potrzeby klientów i poważnie traktuje transformację, elektromobilność oraz cyfryzację. W kolejnych latach stawiamy na ofensywę w tych dziedzinach. Ale co najmniej równie ważne jak miliardowy budżet jest wspólne zrozumienie procesu przemian oraz bezpieczne planowanie. Musimy się w to zaangażować wszyscy: załoga, kierownictwo, zarząd, a także politycy. Myślę tu szczególnie o decydentach w Berlinie i Brukseli i o wiecznie aktualnych tematach, jak sieć stacji ładowania elektrycznych aut oraz szybki internet. Volkswagen stawia na przyjazne środowisku, w pełni skomunikowane środki transportu. Ale żeby powstały, zarówno my, jak i nasi klienci potrzebujemy odpowiedniej infrastruktury”.



Podstawą rundy planowania budżetu było założenie, że w ciągu najbliższych pięciu lat światowa gospodarka będzie rosła umiarkowanie. Umiarkowany wzrost jest też przewidywany na poszczególnych rynkach, z uwzględnieniem regionalnych różnic. Wzrost produktywności o 30 procent oraz oszczędności w dziedzinie administracji powinny zabezpieczyć transformację finansowo. Koncern konsekwentnie optymalizuje także swoją ofertę. Znikną z niej wersje modeli, układów napędowych (skrzynia biegów-silnik) i wyposażenia, które cieszą się małą popularnością, przez co zmniejszy się kompleksowość produkcji i wzrośnie efektywność. Plany nie odnoszą się do spółek chińskich, ponieważ nie są one konsolidowane i inwestycje w zakłady oraz produkty finansują z własnych środków.



Elektromobilność i układy hybrydowe



Jako pierwszy koncern motoryzacyjny Volkswagen zobowiązał się do realizacji celów zawartych w paryskim porozumieniu klimatycznym i zamierza do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji dwutlenku węgla. W ramach długoterminowego planowania koncern przewiduje wprowadzenie na rynek do 2030 roku około 70 modeli z napędem elektrycznym. Aktualnie 20 z nich jest już produkowana, później dołączy 50 kolejnych. Poza tym do końca dekady zaplanowano wprowadzenie łącznie 60 modeli hybrydowych, z których nieco ponad połowa już znajduje się w produkcji.



Do 2030 roku zaplanowano produkcję 26 milionów egzemplarzy pojazdów w pełni elektrycznych. Około 19 milionów z nich zostanie skonstruowanych na modułowej platformie MEB, a większość z pozostałych siedmiu milionów na płycie PPE – High-Performance Platform. W tym samym czasie koncern zamierza również wyprodukować około siedmiu milionów samochodów z hybrydowym zespołem napędowym.



Znaczne wzmocnienie procesu cyfryzacji



Ze względu na ogromne znaczenie dla przyszłości koncernu 27 miliardów euro przeznaczono na inwestycje z dziedziny cyfryzacji – to dwukrotnie więcej niż w poprzednim okresie planowania. W kwocie tej zawarto wydatki na organizację Car.Software, która z sukcesem rozpoczęła swoją działalność w tym roku, a która m.in. opracowuje standaryzowany system operacyjny dla samochodów różnych marek koncernu. System ten ma zostać wdrożony w 2024 roku w prowadzonym przez Audi projekcie Artemis. Własny udział w oprogramowaniu ma wzrosnąć z 10 do 60 procent. Ponadto duża część środków z dziedziny cyfryzacji ma zostać przeznaczona na rozwój sztucznej inteligencji, badania z zakresu jazdy autonomicznej oraz na cyfryzację najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie.



Przyspieszenie zmian w niemieckim przemyśle



Inwestycjami w fabryki w Niemczech Volkswagen, jako jeden z największych koncernów przemysłowych w kraju, wzmacnia potęgę przemysłową Niemiec i jednocześnie przyspiesza zmiany w kierunku bardziej cyfrowej gospodarki, w większym stopniu zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju i zapewniającej miejsca pracy także w przyszłości. Obok Saksonii drugim centrum elektromobilności w Niemczech staje się Dolna Saksonia.



W fabryce w Salzgitter koncern zainwestuje miliard euro w strategiczną technologię produkcji akumulatorów. W ramach współpracy ze szwedzką firmą Northvolt w 2024 roku zostanie tam uruchomiona ich produkcja, która zwiększy konkurencyjność Niemiec w tym zakresie. Będzie to kolejny ważny kamień milowy na drodze ku udanej transformacji działu Volkswagen Group Components, którą zainicjowano w 2015 roku.



W poszczególnych zakładach będzie wdrażana strategia produkcji aut tej samej rodziny należących do różnych marek, powstaną więc fabryki wytwarzające auta kilku marek, co zapewni jeszcze większą synergię i zwiększy efektywność produkcji.



Fabryka w Wolfsburgu podejmie produkcję dodatkowego modelu – od 2024 roku z taśm tego zakładu będzie zjeżdżał kolejny SUV przeznaczony na europejski rynek. W Wolfsburgu są w tej chwili wytwarzane wszystkie wersje Golfa, Volkswagen Tiguan oraz SEAT Tarraco.



Volkswagen Samochody Dostawcze będzie w przyszłości produkował w Hanowerze, obok elektrycznego modelu ID.BUZZ, trzy w pełni elektryczne SUV-y z segmentu D należące do różnych marek koncernu. W ten sposób fabryka w Hanowerze zwiększy tempo zmian w kierunku elektromobilności.



Proces transformacji trwa także w fabryce marki Volkswagen w Emden – prace budowlane przebiegają zgodnie z planem. Podjęto też decyzję o produkcji tam drugiego modelu elektrycznego. Obok ID.4 od 2023 roku będzie w Emden wytwarzany czterodrzwiowy elektryczny Volkswagen Aero.



Produkowany obecnie w Emden Volkswagen Passat będzie od 2023 roku zjeżdżał z taśm słowackiej fabryki w Bratysławie – wraz ze Skodą Superb – by także tutaj wykorzystać efekt synergii między modelami tej samej rodziny. Dzięki przeniesieniu produkcji Superba z czeskiego zakładu Kvasiny do Bratysławy, Skoda uzyska w Czechach zdolności produkcyjne niezbędne do realizacji planów rozwojowych tej marki.