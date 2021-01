Koncern Volkswagen wzmacnia obszar zabezpieczenia jakości – Frank Welsch obejmuje kierownictwo nad nowym działem

Wolfsburg/Poznań, 20. stycznia 2021 – Koncern Volkswagen wzmacnia system zabezpieczenia jakości i jednocześnie przeprowadza zmiany organizacyjne. Od 1 lutego szefem działu Zarządzania Jakością i Strategii Jakościowej zostanie Frank Welsch. Będzie on raportował bezpośrednio do prezesa zarządu koncernu Volkswagen, Herberta Diessa. Thomas Ulbrich zostanie następcą Welscha na stanowisku Członka Zarządu ds. Rozwoju Technicznego marki Volkswagen Samochody Osobowe.

Herbert Diess powiedział: „Tradycyjnie wysokie standardy jakości naszych pojazdów, w połączeniu z cyfrowym doświadczeniem klienta, w większym stopniu decydują teraz o sukcesie niż kiedykolwiek wcześniej. Wzmacniamy system zarządzania jakością na poziomie całego koncernu odpowiadając na rosnące wymagania cyfryzacji i pojazdów elektrycznych. Kierownictwo działu zabezpieczenia jakości w koncernie obejmuje Frank Welsch, doświadczony ekspert samochodowy i inżynier. Powierzając mu tę kluczową funkcję wiemy, że spoczywa ona we właściwych rękach”. Frank Welsch był m.in. szefem działu rozwoju w SAIC VOLKSWAGEN w Chinach, w SKODZIE w Czechach oraz marki Volkswagen Samochody Osobowe w Wolfsburgu. Aby zapewnić jednolity poziom jakościowy, Welschowi będą podlegać także szefowie działów jakości poszczególnych marek.



„Naszym głównym celem jest zadowolenie klientów podczas całego okresu użytkowania przez nich samochodu. Zmiany w kierunku e-mobilności i cyfryzacji niosą wiele nowych szans na nawiązanie bliższego kontaktu z klientami, na spełnianie ich potrzeb i życzeń – od procesu ładowania akumulatora, przez cyfrowe usługi do całkowitego zintegrowania pojazdu w ramach sieci. Utworzenie nowej struktury tworzy podstawę do tego, byśmy w koncernie tę szansę wykorzystali” – powiedział Frank Welsch.



Frank Welsch był dotychczas członkiem zarządu ds. rozwoju marki Volkswagen Samochody Osobowe. W tej funkcji zastąpi go Thomas Ulbrich, dotychczasowy członek zarządu marki ds. elektromobilności i w dużym stopniu odpowiedzialny za projekt modeli ID.3 i ID.4. Herbert Diess powiedział w związku z tym: „Thomas Ulbrich wykonał ważną pracę w zakresie transformacji marki Volkswagen w kierunku e-mobilności i cieszę się, że jako członek zarządu ds. rozwoju technicznego nadal będzie kierował jej cyfrowym rozwojem”.