Koncern Volkswagen po raz pierwszy wykorzystuje do transportu samochodów statek zasilany niskoemisyjnym gazem ziemnym

Wolfsburg/Poznań, 18. czerwca 2020 – Po raz pierwszy samochody będą przewożone z Europy do Ameryki Północnej i Środkowej statkiem zasilanym płynnym gazem ziemnym (LNG – Liquified Natural Gas). We wtorek wieczorem z portu w Emden do Veracruz nad Zatoką Meksykańską wyruszył SIEM CONFUCIUS z ponad 4.800 autami przeznaczonymi na rynki Ameryki Północnej. Dzięki zespołowi napędowemu zasilanemu gazem LNG do atmosfery przedostaje się do 25% mniej dwutlenku węgla, do 30% mniej tlenku azotu, do 60% mniej cząstek sadzy i do 100% mniej tlenku siarki.

„Jesteśmy dumni, że w służbie Volkswagena pojawił się pierwszy na świecie transportowiec samochodowy tej wielkości zasilany gazem LNG. To ważny element naszej strategii dekarbonizacji” – podkreślił Thomas Zernechel, szef działu logistyki w koncernie Volkswagen. Do 2025 roku koncern, zgodnie z zasadą „goTOzero”, zamierza o 30 procent zmniejszyć ilość emitowanego dwutlenku węgla i do 2050 roku stać się przedsiębiorstwem neutralnym pod względem emisji tego gazu. Żeby tak się stało, żaden rodzaj transportu – morski, drogowy ani kolejowy – nie może być obciążeniem dla klimatu. „Musimy działać już teraz, żeby takie zasilane gazem LNG frachtowce jak SIEM CONFUCIUS czy już wkrótce drugi statek – SIEM ARISTOTLE, mogły przez wiele lat transportować samochody” – powiedział Thomas Zernechel.

Na najnowocześniejszym pod względem technicznym SIEM CONFUCIUS o długości 200 metrów i szerokości 38 metrów, podobnie jak na jego siostrzanej jednostce, która rozpocznie służbę prawdopodobnie jeszcze w tym roku, znajduje się 13 pokładów do przewozu samochodów. Zdolność statku do transportu aut wynosi 7.500 CEU (Car Equivalent Units), co oznacza możliwość przewiezienia około 4.800 samochodów koncernu Volkswagen – zarówno modeli osobowych, jak i lekkich dostawczych. Statki są napędzane przez silniki okrętowe Dual-Fuel o mocy 12.600 kW wyposażone w bezpośredni wtrysk paliwa i w system oczyszczania spalin firmy MAN Energy Solutions. W trybie eco-speed transportowce poruszają się z prędkością 16,5 węzła (30,6 km/h). Zbiorniki paliwa każdego z nich o pojemności 1.800 metrów sześciennych wystarczają do odbycia podróży w obie strony wyłącznie przy wykorzystaniu paliwa zatankowanego w Europie. Oprócz płynnego, zmrożonego gazu ziemnego w przyszłości obydwa transportowce będą mogły być zasilane także biogazem oraz gazem pochodzącym ze źródeł odnawialnych.

Dział Logistyki koncernu Volkswagen organizuje, koordynuje i nadzoruje rocznie około 7.700 morskich przewozów transportowych. Grupa Volkswagen korzysta codziennie z setek statków liniowych i 11 frachtowców samochodowych, z których teraz dwa zostaną zastąpione przez jednostki zasilane gazem LNG. Każdego roku przewożą one 2,8 miliona nowych samochodów.







