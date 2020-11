Koncern Volkswagen i rząd Grecji na jednej z wysp Morza Egejskiego tworzą modelowy system mobilności neutralnej dla klimatu

Dr Herbert Diess, Prezes Zarządu koncernu Volkswagen, stwierdził: „Politycy, przedsiębiorcy i społeczeństwo są wspólnie odpowiedzialni za to, by ograniczyć zmiany klimatyczne. Naszym dalekosiężnym celem jest zapewnienie powszechnego systemu transportu i komunikacji, który nie będzie obciążał środowiska. Projekt na wyspie Astypalea pokaże jak tę wizję urzeczywistnić już dzisiaj. Pojazdy elektryczne i inteligentne usługi z zakresu mobilności poprawią jakość życia, a jednocześnie będą stanowić wkład w przyszłe rozwiązania niepowodujące emisji CO2”.



Grecki premier – Kyriakos Mitsotakis – podpisując deklarację oświadczył: „Mocno wierzę we wspólne przedsięwzięcia. Rządy nie zdołają same spełnić wszystkich oczekiwań, a prywatne przedsiębiorstwa nie mają rozwiązań na każdy problem. Dlatego ten ambitny projekt jest efektem ścisłej współpracy między państwem greckim i koncernem Volkswagen, który jako lider na światowym rynku motoryzacyjnym postawił sobie za cel osiągnięcie do 2050 roku neutralności klimatycznej – zarówno produkowanych przez siebie samochodów, jak i samego przedsiębiorstwa, podążając wspólnie z Europejczykami drogą całkowitej transformacji”.



Konstantinos Fragogiannis, wiceminister spraw zagranicznych Grecji, powiedział: „Dziś jest wielki dzień dla Astypalei, Wysp Dodekańskich, Morza Egejskiego i dla całej Grecji. Rozpoczynamy pierwszy w Grecji projekt „Smart Green Island” będący kamieniem milowym dla przyszłości naszego kraju. Elektryczna mobilność, podobnie jak szeroki plan działań prowadzący do budowy systemu transportu zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, znacznie poprawią codzienne życie mieszkańców wyspy. Nowy system komunikacji pozwoli już teraz wdrożyć przyszłościowe rozwiązania. Grecja pokazuje dzisiaj, że jest gotowa do wdrażania innowacyjnych i spektakularnych inwestycji, które wprowadzą społeczeństwo na nowy poziom w zakresie komunikacji, inteligentnych rozwiązań przyjaznych środowisku i funkcjonalności.



Głównym elementem projektu jest stworzony od podstaw, niezwykle nowoczesny system komunikacji zawierający inteligentne usługi mobilne, jak np. działająca przez cały rok usługa ride-sharing wykorzystująca pojazdy elektryczne, która usprawni mocno dziś ograniczoną komunikację autobusową. Wraz z miejscowymi partnerami część tradycyjnych wypożyczalni samochodów zostanie przekształcona w car-sharing obejmujący oprócz elektrycznych samochodów także elektryczne hulajnogi marki SEAT oraz elektryczne rowery. Już tylko dzięki tym rozwiązaniom znacznie zmniejszy się liczba samochodów na wyspie. W sumie 1500 aut z silnikami spalinowymi ma zostać zastąpionych przez 1000 samochodów elektrycznych. Wprowadzając na rynek nowe elektryczne pojazdy z rodziny ID. Volkswagen prowadzi wielką ofensywę w dziedzinie pojazdów zasilanych wyłącznie energią elektryczną. Oprócz kompaktowego ID.3 i SUV-a ID.4 w następnych latach planuje się produkcję wielu innych modeli. Elektryfikacji mają podlegać również samochody wykorzystywane przez lokalne firmy, służby publiczne (w tym radiowozy i karetki), a także przez sektor publiczny. W tym celu Volkswagen zainstaluje na wyspie ładowarki firmy Elli i stworzy w ten sposób gęstą sieć stacji ładowania akumulatorów.



Projekt jest elementem strategii dekarbonizacyjnej Volkswagena i jest wspierany przez niezależny komitet ds. zrównoważonego rozwoju działający w koncernie. Margo T. Oge, członkini komitetu i była dyrektor Office of Transportation Air Quality amerykańskiej agencji ochrony środowiska EPA (Environmental Protection Agency), powiedziała: „Zmiany klimatu stanowią egzystencjalne zagrożenie dla ludzkości. Elektryczne pojazdy w połączeniu ze stosowaniem energii odnawialnej przyczynią się do zmniejszenia najgroźniejszych skutków zmian klimatycznych. Jak powiedział Arystoteles: „W najciemniejszych chwilach musimy się skupiać się na tym, by zobaczyć światło”. Projekt na wyspie Astypalea to światło w ciemności, ma wskazywać drogę ku rozwiązaniom, które pozwolą uniknąć zagrożeń dla środowiska naturalnego”.



Astypalea to wyspa o powierzchni około 100 km2 położona w południowej części Morza Egejskiego. Ma około 1300 mieszkańców i jest odwiedzana każdego roku przez 72.000 turystów. Na wyspie funkcjonuje obecnie bardzo ograniczony system publicznej komunikacji, w ramach którego kursują tylko dwa autobusy obsługujące niewielką część wyspy. Zapotrzebowanie na energię elektryczną jest pokrywane niemal wyłącznie ze źródeł kopalnych. W przyszłości Astypalea ma objąć wiodącą rolę w dziedzinie zrównoważonej turystyki. Jej głównym elementem będzie wykorzystanie pojazdów przyjaznych środowisku. Republika Grecka wspiera ten projekt w ramach swojego narodowego planu dotyczącego energii i klimatu.



Koncern Volkswagen zobowiązał się do realizacji celów zawartych w Paryskim Porozumieniu Klimatycznym. Koncern zamierza osiągnąć w 2050 roku neutralność klimatyczną i opracował w tym celu strategię „goTOzero” w zakresie zrównoważonego rozwoju. Jej trzon stanowi największa w historii przemysłu samochodowego ofensywa w dziedzinie pojazdów elektrycznych. W ciągu kolejnych pięciu lat Grupa Volkswagena zamierza zainwestować w rozwój elektrycznej mobilności 33 miliardy euro i wprowadzić na rynek do 2029 roku około 75 nowych modeli wyposażonych w napęd elektryczny. Jednym z pierwszych jest kompaktowy ID.3, który od niedawna znajduje się w sprzedaży. Projekt na wyspie Astypalea to element strategii „goTOzero” mającej przyczynić się do zmniejszenia śladu węglowego w motoryzacji. Pod parasolem koncernu Volkswagen w projekcie uczestniczy kilka marek – wśród nich Volkswagen, SEAT, Volkswagen Samochody Dostawcze, firma Elli działająca w sektorze dostaw energii oraz UMI Urban Mobility International z usługą „We Share”.