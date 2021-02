Koncern Volkswagen i Microsoft współpracują, aby przyspieszyć rozwój systemów automatycznej jazdy

„W ramach transformacji koncernu Volkswagen w przedsiębiorstwo oferujące cyfrowe rozwiązania z zakresu mobilności konsekwentnie zwiększamy wydajność w tworzeniu oprogramowania. Wspólnie z firmą Microsoft budujemy Automated Driving Platform, która ułatwi naszym inżynierom pracę zapewniając im szeroki dostęp do danych i możliwość tworzenia systemów nadających się do wykorzystania w różnej skali. Dzięki połączeniu naszych doświadczeń w rozwoju systemów jazdy działających w oparciu o sieć z wiedzą Microsoftu w zakresie Cloud Computing i Software Engineering będziemy mogli szybciej opracowywać bezpieczne i wygodne dla użytkownika usługi z dziedziny mobilności” – powiedział Dirk Hilgenberg, CEO w Car.Software Organisation.



„To kolejny stopień naszej strategicznej współpracy z koncernem Volkswagen wspierającej jego przemianę w przedsiębiorstwo oferujące rozwiązania z zakresu mobilności oparte na oprogramowaniu” – powiedział Scott Guthrie, Executive Vice President Cloud + AI w Microsoft. „Microsoft Azure stworzy możliwość szybszego zaoferowania przez Volkswagena swoim klientom bezpiecznych i niezawodnych funkcji automatycznej jazdy działających w oparciu o dane zgromadzone w chmurze i wykorzystanie sztucznej inteligencji”.



Jednolita platforma przyspieszy rozwój asystujących i zautomatyzowanych systemów



Systemy asystujące i pojazdy zautomatyzowane mogą zwiększyć bezpieczeństwo, przyczynić się do zmniejszenia korków na drogach i zwiększyć komfort podróży. Do stworzenia tego typu rozwiązań potrzebna jest ogromna moc obliczeniowa. W celu przeprowadzenia prób i symulacji systemów automatycznej jazdy w różnych warunkach drogowych i pogodowych, dla sprawdzenia ich zdolności do rozpoznawania przeszkód i zbadania właściwości jezdnych auta, a także do weryfikacji tych systemów każdego dnia wykorzystywane są petabajty danych. Kluczowe dla rozwoju takich systemów są algorytmy uczące się w oparciu o miliardy kilometrów przejechanych po prawdziwych drogach oraz symulowanych komputerowo.



Car.Software Organisation wraz z Microsoftem podejmuje to wyzwanie. ADP uprości prace rozwojowe umożliwiając „naukę płynącą z przejechanych kilometrów” za pośrednictwem centralnego banku danych. Platforma zbiera informacje na temat ruchu drogowego pochodzące z samochodów koncernu oraz gromadzi dane. Microsoft Azure z jego szerokimi możliwościami w zakresie przetwarzania danych i uczenia maszynowego oraz wiedza Microsoftu w dziedzinie rozwoju oprogramowania staną się podstawą do stworzenia centralnego ekosystemu, w ramach którego prace rozwojowe będą prowadzić działające w różnych krajach zespoły inżynierów skupione w Car.Software Organisation. Za sprawą platformy ADP cykle rozwojowe zostaną skrócone z kilku miesięcy do kilku tygodni. Będzie można skutecznie zarządzać nawet bardzo dużą ilością danych. Prace nad platformą ADP firmy podejmą bezpośrednio i będą stopniowo zwiększać zakres jej działania.



Obydwa przedsiębiorstwa zamierzają ponadto umożliwić swoim partnerom technologicznym opracowanie narzędzi i usług, które będzie można włączyć w zakres działania platformy, by jeszcze bardziej usprawnić rozwój systemów zautomatyzowanej jazdy.



Koncern Volkswagen zwiększa swój udział w pracach nad oprogramowaniem samochodowym



Koncern Volkswagen dokonuje szybkiej cyfryzacji samochodów. Do 2025 roku zamierza przeznaczyć na ten cel około 27 miliardów euro i zwiększyć swój udział w rozwoju oprogramowania samochodowego z dzisiejszych 10 do 60 procent. Założona w ubiegłym roku Car.Software Organisation odgrywa kluczową rolę w przekształceniu koncernu Volkswagen w przedsiębiorstwo oferujące nowe rozwiązania z zakresu mobilności oparte na oprogramowaniu. Firma ta skupia i stale zwiększa kompetencje koncernu w tej dziedzinie. Dotyczy to również rozwoju zaawansowanych funkcji z zakresu jazdy i parkowania dla modeli osobowych różnych marek koncernu.



Udostępnienie i użytkowanie systemów za pośrednictwem Volkswagen Automotive Cloud



Volkswagen i Microsoft już od 2018 roku pracują nad stworzeniem Volkswagen Automotive Cloud (VW.AC), która ma służyć przede wszystkim do realizacji usług cyfrowych i rozwiązań z zakresu mobilności w modelach marek należących do koncernu. Zespół ekspertów pracujących w Seattle nad stworzeniem VW.AC przeprowadził już udaną wymianę danych między pojazdami a chmurą za pośrednictwem transmisji danych mobilnych dostępnych na Microsoft Azure. Połączenie z chmurą umożliwi Volkswagenowi dokonywanie aktualizacji i wprowadzanie nowych funkcji bez ingerowania w hardware samochodu, co będzie ułatwieniem dla klientów.



Pierwsze grupy pojazdów połączone z VW.AC mają wyjechać na drogi w 2021 roku, seryjne zastosowanie przewidziano na 2022 rok. Car.Software Organisation będzie rozwijać platformę ADP i Volkswagen Automotive Cloud w ścisłym wzajemnym związku włączając w nie oprogramowanie, narzędzia i metody pozwalające na korzystanie z nich inżynierom, klientom i partnerom z całego świata. Dzięki VW.AC systemy asystujące oraz funkcje zautomatyzowanej jazdy stworzone w oparciu o Automated Driving Platform będą testowane, udostępniane i użytkowane przez całą flotę samochodów koncernu.