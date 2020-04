Komunikat CNH Industrial w sprawie aktualnej sytuacji we Włoszech w związku z pandemią COVID‑19

Z uwagi na trwający stan zagrożenia związany z epidemią COVID‑19 spółka CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI/MI: CNHI) poinformowała, że zawieszenie operacji montażu w jej zakładach we Włoszech, planowane początkowo na dwa tygodnie, zostaje przedłużone o kolejne dwa tygodnie, do 17 kwietnia. Kolejne komunikaty będą wydawane w miarę rozwoju sytuacji.

Jednocześnie, oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami i ciągle ewoluującymi najlepszymi praktykami, Spółka będzie aktualizować i ulepszać standardy bezpieczeństwa i wyposażenie, aby móc sprawnie i możliwie jak najszybciej wznowić przerwane operacje.

Ponadto Spółka nadal stara się zapewnić funkcjonowanie włoskich i europejskich magazynów części oraz serwisów, wdrażając w tym celu wszelkie środki służące bezpieczeństwu, opanowaniu sytuacji i ochronie wymagane przepisami prawa i uzgodnione z załogami. Umożliwi to docelowym klientom dalszą eksploatację ich maszyn rolniczych i budowalnych oraz pojazdów użytkowych w tym okresie.

W ramach konstruktywnego i bieżącego dialogu rozpoczętego na początku epidemii COVID‑19 o decyzji Spółki poinformowane zostały związki zawodowe.

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI /MI: CNHI) jest globalnym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, z ugruntowanym doświadczeniem branżowym, szeroką ofertą produktów i przedstawicielstwami na całym świecie. Każda z marek należących do Spółki cieszy się międzynarodową renomą w poszczególnych sektorach: Case IH, New Holland Agriculture i Steyr ― ciągniki i maszyny rolnicze; Case i New Holland Construction ― maszyny do robót ziemnych; Iveco ― pojazdy użytkowe; Iveco Bus i Heuliez Bus ― autobusy i autokary; Iveco Astra ― pojazdy przeznaczone do eksploatacji w kamieniołomach i na placach budowy; Magirus ― pojazdy pożarnicze; Iveco Defence Vehicles ― pojazdy dla wojska i służb obrony cywilnej oraz FPT Industrial ― silniki i układy przeniesienia napędu. Więcej informacji znajduje się na stronach korporacyjnych Grupy: www.cnhindustrial.com