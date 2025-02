Komisja Europejska ogłasza plan działań dla motoryzacji

Komisja Europejska rozpoczęła Dialog Strategiczny na temat przyszłości europejskiego przemysłu motoryzacyjnego.

„Europejski przemysł motoryzacyjny znajduje się w kluczowym momencie, dostrzegamy wyzwania, przed którymi stoi. Dlatego działamy szybko, aby je rozwiązać. Podstawowe pytanie, na które musimy wspólnie odpowiedzieć, to czego jeszcze brakuje, aby uwolnić innowacyjną moc naszych firm i stworzyć silny oraz zrównoważony sektor motoryzacyjny. Dziś rozpoczynamy dialog, który pomoże nam poradzić sobie ze zmianami, które nas czekają. Wynikiem tego dialogu będzie kompleksowy Plan Działań, który zaprezentujemy 5 marca. Ten Plan Działań wyznaczy jasny kurs, który pozwoli naszemu przemysłowi rozwijać się w Europie i skutecznie konkurować na rynku globalnym” – powiedziała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w czasie rozmów z przedstawicielami branży motoryzacyjnej, które odbyło się w czwartek 30 stycznia br. w Brukseli.

W rozmowach uczestniczyli m.in. przedstawiciele następujących organizacji i firm: ACEA (The European Automobile Manufacturers’ Association), BMW Group, Bosch, CLEPA (The European Association of Automotive Suppliers), Daimler Truck, Forvia, IVECO, MAHLE, Renault, Valeo, Volkswagen Group, Volvo Cars, Volvo Group i ZF.

Plan Działań będzie obejmował szeroki zakres kwestii istotnych dla sektora, takich jak zapewnienie dostępu do kadr, wspieranie innowacji technologicznych oraz rozwoju pojazdów nowej generacji, a także ustanowienie pragmatycznego i przewidywalnego ramowego systemu regulacyjnego. Obecnie rozmowy koncentrują się na głównych obszarach wymagających pilnej uwagi, w tym potrzebie zapewnienia międzynarodowych równych warunków konkurencji, ułatwienie czystej transformacji i uproszczenie regulacji, a także identyfikacji obszarów, w których wymagane są bardziej konkretne działania. Wypracowane rozwiązania zostaną poddane konsultacjom publicznym.

Członkowie ACEA podkreślili, że aby ten dialog odniósł sukces, przyszłe spotkania i dyskusje muszą aktywnie angażować wszystkich producentów i dostawców, a wszystkie tematyczne wątki robocze muszą uwzględniać perspektywę segmentu pojazdów ciężkich.

„Transformacja przemysłu motoryzacyjnego zależy od wspólnego zrozumienia wyzwań i możliwości między biznesem a polityką publiczną. Przewodnicząca von der Leyen jasno wyraziła ambicje Komisji, by ograniczyć biurokrację, podejmując jednocześnie dalsze działania w celu przyspieszenia zielonej transformacji, co zapewni konkurencyjność Europy. Producenci pojazdów komercyjnych wyrazili poparcie dla ambitnych celów klimatycznych, ale podkreślili, że same cele to za mało. Szybka budowa infrastruktury i inne warunki wspierające, takie jak parytet całkowitych kosztów posiadania (TCO) oraz działania po stronie popytu, są kluczowe” – skomentował Christian Levin, prezes Scania Group.

Z kolei CLEPApodkreśla, że docenia wysiłki Komisji Europejskiej na rzecz wspierania dialogu i tworzenia ram dla przyszłości przemysłu. Jednak dyskusje w ramach Strategicznego Dialogu muszą prowadzić do konkretnych działań, które zharmonizują cele klimatyczne z rzeczywistością, w jakiej funkcjonuje przemysł. CLEPA i jej firmy członkowskie zobowiązują się do współpracy z Komisją Europejską w celu promowania kluczowych priorytetów, które są niezbędne do utrzymania konkurencyjności przemysłu:

Poszerzenie regulacji dotyczących CO2 i umożliwienie rozwoju różnych opcji technologicznych: m.in. wodoru i paliw alternatywnych obok elektryfikacji.

Uproszczenie instrumentów regulacyjnych w spójne ramy, które umożliwią transformację i zmniejszą obciążenia biurokratyczne dla przedsiębiorstw, szczególnie dla MŚP.

Zapewnienie przystępnej cenowo i niskoemisyjnej energii elektrycznej oraz dostępu do krytycznych surowców: wzmacnianie infrastruktury energetycznej i łańcuchów dostaw, aby zapewnić konkurencyjne ceny energii elektrycznej i niezawodny dostęp do niezbędnych materiałów, wspierając cele przemysłowe i klimatyczne Europy.

Zwiększenie funduszy publicznych na wsparcie industrializacji czystych technologii, zapewniając przywództwo Europy w zrównoważonej mobilności.

Przyspieszenie inwestycji w sieci ładowania, wodór, infrastrukturę cyfrową.

Zapewnienie silnego finansowania badań i rozwoju.

Ustanowienie ram regulacyjnych, które sprzyjają uczciwemu dostępowi do danych pojazdów, napędzając innowacje, lepsze inżynierowanie i nowe możliwości rynkowe.

Wzmacnianie konkurencyjności UE w handlu międzynarodowym.

Źródło: motofaktor.pl