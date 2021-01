Kolejowa spółka wybuduje… stacje ładowanie samochodów

Jak poinformowały władze Adif, kolejowa spółka rozmawia już w sprawie rozwinięcia inwestycji m.in. z dużymi hiszpańskimi sieciami paliwowymi Repsol i Cepsa.

Pilotażowy projekt stacji szybkiego ładowania samochodów elektrycznych, będący częścią systemu Ferrolinera, spółka Adif uruchomiła pod koniec 2018 r., ale przez kilkadziesiąt miesięcy był on jedynie przedmiotem testów.



Pierwsza placówka “kolejowego” systemu ładowania samochodów z zasilaniem elektrycznym ruszyła na parkingu podziemnym przy stacji kolejowej Maria Zambrano w Maladze, na południu kraju.



W najbliższych miesiącach planowane są nowe punkty ładowania aut rozwijane przez Adif przy stacjach kolejowych m.in. w prowincjach Badajoz, Toledo, Ourense, Pontevedra, Salamanka i Tarragona.



Według władz Adif kilka działających już w Hiszpanii punktów ładowania aut to rezultat projektów badawczo-rozwojowych, w ramach których spółka wprowadziła “najbardziej innowacyjne i wydajne technologie” związane z elektromobilnością do infrastruktury kolejowej.



System przykolejowych punktów systemu Ferrolinera umożliwia do dwóch równoczesnych doładowań aut.



Adif, który jest właścicielem systemu Ferrolinera, posiada też prawa własności przemysłowej do nowego projektu ładowania samochodów, który został już opatentowany.