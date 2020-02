Kolejny udany rok współpracy Solarisa z przewoźnikiem Josef Ettenhuber GmbH

Autobusy Josef Ettenhuber GmbH obsługują niemal 30 linii w okolicach Ebersberg i Monachium. Po raz pierwszy Solaris zrealizował zamówienie dla tego przewoźnika w 2004 roku dostarczając 6 autobusów Urbino 12. Na przestrzeni kilkunastu lat dobra współpraca obu firm zaowocowała kolejnymi kontraktami na autobusy z napędem konwencjonalnym, jak również hybrydowym. W 2019 roku przewoźnik kupił pierwsze trzy autobusy elektryczne. Tym samym Josef Ettenhuber GmbH jest pierwszą prywatną firmą autobusową, która przewozi pasażerów regionalnego transportu autobusowego MVV (okolice Monachium) autobusami bateryjnymi.

„Współpraca z firmą Josef Ettenhuber GmbH jest dla nas przykładem udanej, wieloletniej kooperacji Solarisa z prywatnym przewoźnikiem. Ten rok był wyjątkowy dla Josef Ettenhuber GmbH ponieważ firma nie tylko zakupiła kolejne pojazdy z napędem konwencjonalnym Urbino 12, i to aż 25 sztuk, ale po raz pierwszy w swojej historii również autobusy elektryczne. Wśród tych pojazdów był również 100. Solaris, który mogliśmy dostarczyć naszemu wieloletniemu klientowi. Bardzo się cieszę, że decydując się na ten krok, wybór Ettenhuber GmbH padł właśnie na pojazdy naszej marki” – powiedział Alexander Schmidt, Dyrektor Sprzedaży Regionu Południe w Solaris Deutschland GmbH.

Dzięki ubiegłorocznym dostawom, do już 84 jeżdżących autobusów Urbino we flocie tego przewoźnika, trafiło kolejne 28, w tym 3 z napędem elektrycznym. Wśród nich jest Solaris z numer 100. we flocie Josef Ettenhuber GmbH. Zamówione Urbino 12 electric wyposażone są w baterie Solaris High Energy o pojemności 300 kWh, których ładowanie odbywa się poprzez złącze plug-in. Napęd autobusów zapewniają zintegrowane z osią silniki elektryczne. Natomiast 25 sztuk Urbino 12 to pojazdy wyposażone w silniki spełniające rygorystyczne europejskie normy Euro 6. Autobusy wyposażone są m.in. w 32 miejsca siedzące oraz dodatkowe 6 składanych, klimatyzację, system informacji pasażerskiej, dostęp do Internetu przez Wi-Fi, czy gniazda USB umożliwiające ładowanie urządzeń mobilnych w trakcie podróży.