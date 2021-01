Kolejny krok Hondy w kierunku pojazdów autonomicznych

Honda ogłosiła, że – zgodnie z umowami podpisanymi w październiku 2018 roku – podejmie współpracę z firmami Cruise i General Motors w zakresie pojazdów autonomicznych, w ramach swojej działalności dotyczącej autonomicznej mobilności pojazdów (MaaS) w Japonii.

Firma Cruise wyśle ​​do Japonii pierwszy pojazd testowy do samodzielnej jazdy i rozpocznie prace nad testami jeszcze w tym roku.



W dalszej perspektywie Honda zamierza rozpocząć działalność w zakresie MaaS z wykorzystaniem Cruise Origin, pojazdu, który – wraz z Cruise i General Motors – wspólnie opracowuje wyłącznie dla firm świadczących usługi w zakresie mobilności pojazdów autonomicznych.



Założona w lutym 2020 roku, firma Honda Mobility Solutions Co., Ltd. będzie operatorem takiej działalności (MaaS) w Japonii.



Dan Ammann, Prezes Zarządu firmy Cruise:



„Misja Cruise, polegająca na zapewnieniu bezpieczniejszego, czystszego i bardziej dostępnego transportu, nie ogranicza się do Stanów Zjednoczonych. Poważne zmiany potrzebne są prawie na całym świecie. Jest to zatem symboliczny wspólny krok z Hondą w naszej globalnej podróży.”



Takahiro Hachigo, Prezes Zarządu Honda Motor Co, Ltd.:



„Współpraca z Cruise umożliwi stworzenie nowej wartości dla mobilności i codziennego życia ludzi, do czego dążymy w ramach Wizji Hondy na rok 2030, z radością zwiększając potencjał życiowy ludzi na całym świecie. Dzięki aktywnej współpracy z partnerami, którzy mają te same cele i aspiracje, Honda będzie nadal przyspieszać realizację swojej działalności w zakresie autonomicznych pojazdów (MaaS) w Japonii. ”



