Kolejne firmy dołączyły do PIM

Grupa P3 wraz z 10 spółkami zależnymi jest od 20 lat obecna na światowych rynkach przemysłu automotive. Ponad 1.000 konsultantów i programistów pracuje na 3 kontynentach w 17 lokalizacjach, często bezpośrednio w siedzibie klienta. W krajach Europy Środkowej i Wschodniej P3 doradza głównie dostawcom z branży automotive w zakresie optymalizacji procesów biznesowych na coraz trudniejszym rynku motoryzacyjnym. Lokalni eksperci firmy mają wieloletnie doświadczenie we wprowadzaniu produktów i uruchamianiu zakładów produkcyjnych. Po stronie zaopatrzenia, P3 zabezpiecza łańcuch dostaw swoich klientów poprzez standaryzowane audyty. Dzięki swojemu doświadczeniu lokalni konsultanci P3 mogą wspierać polski przemysł motoryzacyjny w trudnych kwestiach, takich jak krótkoterminowa poprawa efektywności i restrukturyzacja a także przy podejmowaniu decyzji strategicznych. P3 działając globalnie posiada także kompetencje niezbędne do przygotowania firm działających na rynku polskim do przyszłych wyzwań, związanych z rozwojem elektromobilności oraz nadchodzącego procesu deglobalizacji. W Polsce możemy wspierać firmy w następujących obszarach: – Optymalizacja i zwiększenie wydajności procesów na wszystkich etapach – od zaopatrzenia, poprzez organizację dostaw, planowanie produkcji, produkcję, dyspozycję, dystrybucję, aż po organizację wysyłki, uwzględniając przy tym wymogi jakościowe. W ten sposób firmy zostają trwale przystosowane do skutecznego działania na coraz bardziej wymagającym rynku. – Wsparcie w zakresie kompetencji procesowych i technologicznych, w tym elektromobilności – Poprawa szybkości reagowania w czasie rzeczywistym w obszarach produkcji, jakości i utrzymania ruchu poprzez własne narzędzia internetowe Na początek P3 oferuje swoim klientom audyt 360-stopni w celu określenia status quo wraz z przygotowaniem planu optymalizacji. Zapraszamy do kontaktu w.zieniewicz.partner@p3-group.com www.p3-group.com