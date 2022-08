Kolejki w warsztatach

Jak pokazują najnowsze statystyki w ub. miesiącu zarejestrowano w Polsce niespełna 62,8 tys. sprowadzonych z zagranicy używanych aut osobowych i dostawczych (o dmc do 3,5 t). To nie tylko o 25% mniej, niż rok temu. To pod tym względem najgorszy lipiec od momentu wejścia Polski do Unii Europejskiej (2004).