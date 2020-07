Kluczowa decyzja PE ws. emisji NOx

Zgodnie z raportem Europejskiej Agencji Środowiska dotyczącym jakości powietrza z 2019 r., zanieczyszczenie powietrza doprowadziło do ponad pół miliona przedwczesnych zgonów w 2016 r. i jest główną środowiskową przyczyną przedwczesnych zgonów w UE. Ponieważ samochody osobowe wytwarzają 40% całkowitej emisji NOx w UE, są one znaczącym źródłem zanieczyszczenia powietrza, zwłaszcza na obszarach miejskich.

Komisja ds. Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności przyjęła we wtorek 55 głosami za, 14 przeciw i 11 wstrzymującymi się, poprawkę do przepisów UE dotyczących pomiaru emisji z lekkich samochodów osobowych i dostawczych (Euro 5 i Euro 6). Posłowie chcą znacznie zredukować emisje NOx, aby rozwiązać poważne problemy spowodowane zanieczyszczeniem powietrza.

Testy emisji spalin w rzeczywistych warunkach jazdy

Wcześniej w laboratorium mierzono zanieczyszczenia, takie jak emisje NOx z samochodów i innych pojazdów. UE jest pierwszym regionem na świecie, w którym wprowadzono testy emisji w rzeczywistych warunkach jazdy (RDE) w celu pomiaru takich zanieczyszczeń emitowanych przez pojazdy podczas jazdy po drogach.

Aby rozwiązać wszelkie wątpliwości dotyczące pomiarów technicznych związanych z wprowadzeniem tych przenośnych systemów pomiaru emisji (PEMS), które mierzą emisje z silników podczas ich użytkowania, Komisja wprowadziła tak zwany “współczynnik zgodności”.

Komisja ds. Środowiska chce, aby obecnie obowiązujący współczynnik zgodności był corocznie obniżany na podstawie ocen przeprowadzanych przez Wspólne Centrum Badawcze. Ta korekta w dół zaczyna się już od obniżenia współczynnika zgodności z 1,43 do 1,32. Przestanie obowiązywać do 30 września 2022 r., po czym tylko surowe dane z testów RDE zostaną wykorzystane do określenia zgodności z unijnymi limitami emisji – uzgodnili posłowie.

W sprawozdaniu zwrócono się również do Komisji o ustalenie do czerwca 2021 r. bardziej rygorystycznych wymagań dotyczących przenośnych urządzeń pomiarowych, które mają być używane do testów RDE.