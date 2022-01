Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna przyciągnęła nowych inwestorów na Opolszczyznę

– Rok 2020, mimo początku pandemii, był całkiem niezły, ale w 2021 mieliśmy rekordowe zainteresowanie – mówi Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. – Nawet przyjmując, że jest ciężki czas covidowy, że wielu przedsiębiorców z całego świata szuka skracania łańcuchów dostaw, przenoszenia produkcji z Azji do Europy, to gdzie w Europie najlepiej? W Polsce. A gdzie najlepsze miejsce? Południe, czyli Opolszczyzna.Większość nowych inwestycji to wysoce zaawansowane technologicznie firmy, które wybierają nasz region z powodu pełnej infrastruktury na terenach przemysłowych, wykwalifikowanej kadry oraz sieci komunikacyjnej, zarówno drogowej, jak i kolejowej.W ostatnich dwóch latach zmienił się też profil branży automotive, która do tej pory dominowała w regionie. Widać wyraźną specjalizację w kierunku produkcji komponentów do samochodów elektrycznych i autonomicznych. Firmy już u nas działające wykazują się też coraz większą elastycznością w zakresie produkcji i montażu części.