Katalog Przemysłu Motoryzacyjnego – powierzchnia reklamowa

Informujemy, że Polska Izba Motoryzacji jest w trakcie przygotowania do wydania kolejnej edycji informatora branżowego pt. „Katalog Przemysłu Motoryzacyjnego”. Zamieszczenie wpisu odbywa się za pośrednictwem załączonego kwestionariusza i JEST BEZPŁATNE! Prosimy o przesłanie aktualnych danych firmowych najpóźniej do dnia 8 grudnia 2021. Kwestionariusz_do_katalogu 2021 WIELE DRÓG PROWADZI DO CELU – MY WSKAZUJEMY WŁAŚCIWĄ Główną rolą wydawnictwa jest promocja firm z obszaru RP, dlatego też aby ułatwić kontakty międzynarodowe, katalog przygotowany jest w kilku językach (polski, angielski, niemiecki, rosyjski). Sama struktura katalogu jest bardzo czytelna, ponieważ informacje zawarte w danej publikacji występują w podziale na wytwarzany asortyment wraz z listą firm oraz szczegółowy spis firm (dane teleadresowe, posiadane certyfikaty, zatrudnienie, rok założenia, kierunki eksportu oraz asortyment produkcji).