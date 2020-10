Jorge Diez nowym Dyrektorem ds. Designu SEAT-a

Díez jest absolwentem wzornictwa przemysłowego na Uniwersytecie w Walencji oraz Projektowania Samochodów na Politechnice w tym samym mieście. Dodatkowo ukończył studia w londyńskim Royal College of Art. Specjalizuje się w projektowaniu karoserii samochodów. Przez siedem lat pracował dla Audi w Ingolstadt, a w 2008 roku dołączył do działu projektowania zewnętrznego SEAT-a. W 2010 roku objął stanowisko starszego projektanta w siedzibie Volkswagena w Wolfsburgu. W 2011 roku Díez został awansowany na kierownika działu projektowania zewnętrznego SEAT-a. Przez trzy lata pracy dla hiszpańskiej marki doprowadził do powstania projektów m.in. trzeciej generacji SEAT-a Leona, pierwszej wersji Ateki oraz trzeciej odsłony Ibizy. W 2014 roku wrócił do Audi jako Dyrektor ds. Projektów Samochodów Koncepcyjnych. Zajmował się m.in. modelami marek Audi, Lamborghini oraz Ducati. Po trzech latach stanął na czele studia 4 Exterior Design należącego do Audi. Między latami 2019 i 2020 był Wiceprezesem europejskiego studia Mitsubishi Motors Design. – Jorge Díez jest jednym z najzdolniejszych projektantów branży motoryzacyjnej – zauważa Wayne Griffiths, Prezes SEAT-a. – Zaprojektował jednej z najbardziej charakterystycznych modeli zeszłej dekady, takie jak Ateca, Leon czy Ibiza. Bardzo się cieszymy, że postanowił wrócić do SEAT-a. Jestem pewien, że jego międzynarodowe doświadczenie połączone z barcelońską tożsamością SEAT-a i CUPRY będzie widoczna w nadchodzących projektach. Na nowym stanowisku Díez będzie odpowiadał przed Wiceprezesem SEAT-a ds. R&D, dr. Wernerem Tietzem.