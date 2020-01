Jak  produkować  bez strat i zbędnych kosztów ?

Pionierem koncepcji produkcji na czas był przemysł motoryzacyjny. W branży motoryzacyjnej nie ma miejsca na niedotrzymanie terminów dostaw i niską jakość. Dzisiaj przez słabo zarządzany łańcuch dostaw można wypaść gry. Optymalizacja łańcucha dostaw jest możliwa dzięki wdrożeniu Elektronicznej wymiany danych ( EDI) poprzez dostawy w sekwencji JIT i cogodzinne sekwencjonowanie terminowego transferu do partnerów biznesowych.

Celem na początku projektowania widoczności łańcucha dostaw powinno być zmniejszenie bufora zapasów poprzez wykrycie wad operacyjnych i nieefektywności. Dane w czasie rzeczywistym powinny być widoczne dla wszystkich zainteresowanych stron w łańcuchu wartości w branży motoryzacyjnej. Dobrze zaprojektowany łańcuch dostaw dla wytwarzanych produktów pozwala znacząco zwiększyć zyski. Jednym z kryteriów oceny , które są stawiane dostawcom przez OEM’s jest poziom integracji EDI. Rozwiązanie Web-EDI przedstawia produktywne wykorzystanie wśród potencjalnych dostawców , dzięki czemu jest znaczna poprawa pod względem szybkiego dostosowania się dostawcy do nowych systemów OEM do EDI. Strategiczny celem zespołu logistycznego OEM do komunikacji z partnerami biznesowymi jest zapewnienie podstawowych warunków integracji danych po stronie dostawców. Przy pomocy rozwiązania WEB – EDI Data Interchange obsługiwanej w ramach naszego DiNet VAN, Twoi dostawcy mają natychmiastowy dostęp do naszej witryny, gdzie można zobaczyć wszystkie swoje zamówienia, drukowane raporty i mogą tworzyć oraz drukować własne etykiety transportowe i wysyłki. Wszelkie zmiany w specyfikacji EDI mogą być do nas skierowane i będą natychmiastowo aktywne. Nie musisz czekać miesięcy, aby twoi dostawcy dostosowali się do twojej nowej specyfikacji. W świecie , gdzie dostępność usług i bezpieczeństwo są niezwykle ważne wykorzystujemy w naszych rozwiązaniach najnowocześniejsze technologie przetwarzania. Nasza platforma łączy 100% dostępności poprzez niezawodną technologię z pełną skalowalnością i wysoką wydajnością.

Celem każdej inicjatywy Elektronicznej Wymiany danych ( EDI) powinna być pełna automatyzacja wcześniejszych ręcznych procesów zachodzących w całym łańcuchu dostaw. By móc osiągnąć wysoki poziom wdrożenia Elektronicznej Wymiany Danych to tradycyjne procesy wykonywane ręcznie muszą zostać dokładnie przeanalizowane , a następnie odzwierciedlone w procedurze elektronicznej. Pełna automatyzacja EDI integruje strategię korporacyjną z naciskiem na zmiany strukturalne wraz z pracą zespołową zorientowaną na proces.

Nowe koncepcje Elektronicznej wymiany danych (EDI)

Proste EDI poprzez uproszczenie komunikatów i procesów. Transakcje służące do informacji i potwierdzenia są eliminowane. Dane podstawowe są przesyłane tylko jeden raz poprzez ograniczenie do niezbędnych danych transakcji. Tę koncepcję Edi stosuje się do wszystkich tradycyjnych procesów jak to jest w przypadku klasycznego EDI. Komunikaty Edi i rozwiązania organizacyjne są uproszczone.

EDI przez VAN to metoda do wymiany klasycznych komunikatów EDI poprzez Internet jako środka transportu. Jak w przypadku uproszczonego EDI stosuje się do wszystkich tradycyjnych procesów. Główną zaletą jest niski koszt eksploatacji i połączenia.

Web -EDI polega na procesie łączenia partnerów biznesowych z EDI na podstawie formularzy elektronicznych opartych na sieci. Bez infrastruktury EDI. Stosuje się do wszystkich transakcji biznesowych zachodzących w prostym EDI. Zaletą jest ekonomiczna i prosta możliwość spełnienia wymagań EDI partnera. Zwiększony zostaje wolumen elektronicznych transakcji biznesowych oraz wymagany jest tylko jeden interfejs EDI.

