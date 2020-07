Izera polski samochód elektryczny

Izera. Tak nazywa się ujawniona dziś marka polskiego samochodu elektrycznego. Spółka ElectroMobility Poland (utworzona ze wsparciem państwa) przedstawiła nie tylko nową markę, ale także dwa pierwsze modele: hatchbacka i SUVa. Nazwa samochodu ma nawiązywać do Gór Izerskich (ma to podkreślać familijny charakter samochodu i jego powszechną dostępność), a jego logotyp – do kompasu. Pierwsze reakcje prasy są całkiem pozytywne, ale wszyscy czekają na kolejne szczegóły projektu. Seryjna produkcja nie ruszy wcześniej, niż za rok (to i tak byłby doskonały wynik). O co Wy o tym sądzicie?



https://www.youtube.com/watch?v=feqpmT3Jytc

https://www.youtube.com/watch?v=cebtFNZTp5U