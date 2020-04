IVECO zapewnia serwis i obsługę pojazdów, wspierając branżę transportową

Zdrowie i dobrostan klientów oraz personelu są dla firmy IVECO priorytetem. Nasze warsztaty wdrażają rządowe wytyczne w zakresie higieny i bezpieczeństwa.

IVECO dziękuje wszystkim mechanikom, technikom, pracownikom branży transportowej oraz kierowcom za ich wysiłki i zaangażowanie na rzecz utrzymania sieci dostaw w naszej społeczności.

Turyn, 7 kwietnia 2020 r.

Konieczność zagwarantowania dostaw niezbędnych towarów sprawia, że świat transportu, a wraz z nim sieć serwisowa IVECO, nie mogą się zatrzymać. Wspierając wysiłki logistyków, wszyscy autoryzowani dealerzy oraz warsztaty IVECO pozostają do ich dyspozycji.

Technicy i mechanicy IVECO dokładają starań, aby zapewnić klientom jak najlepszy poziom usług. Tam, gdzie jest to możliwe, przeprowadzają zdalną diagnostykę i naprawę pojazdów IVECO S‑WAY oraz nowego IVECO Daily, dzięki czemu są one w ciągłym ruchu i nie wymagają wizyt w warsztacie.

Bezpieczeństwo personelu dealerów i warsztatów oraz naszych klientów jest priorytetem firmy IVECO. Wszystkie warsztaty wdrażają wytyczne lokalnych Ministerstw Zdrowia w zakresie higieny i bezpieczeństwa, wprowadziły rygorystyczne środki w zakresie utrzymywania czystości w placówkach oraz regularnie aktualizują procedury zgodnie z najnowszymi zaleceniami.

Mając na celu zapewnienie ścisłego przestrzegania przepisów sanitarnych, w sytuacjach niezwiązanych z nagłymi awariami, IVECO zaleca klientom umawianie wizyt w najbliższym warsztacie. W sytuacji awaryjnej placówki IVECO będą podejmować interwencję tak szybko, jak to możliwe. W przypadku napraw tego rodzaju IVECO będzie wspierać swoich klientów za pośrednictwem usługi Assistance Non Stop.

W tych niespotykanych okolicznościach i trudnych czasach firma IVECO pragnie zrobić, co tylko w jej mocy, aby wspierać bohaterów, którzy przejeżdżają tysiące kilometrów, utrzymując sprawne działanie łańcucha dostaw żywności i środków sanitarnych. Tylko razem będziemy niepokonani.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com