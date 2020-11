IVECO wprowadza IVECO ON — nową markę usług i rozwiązań transportowych

IVECO ON to nowy świat zintegrowanych usług i rozwiązań transportowych, które pomagają zoptymalizować produktywność klienta i całkowity koszt posiadania pojazdów, a jednocześnie podnoszą poziom bezpieczeństwa i komfortu na pokładzie.

Dzięki IVECO ON klienci mogą łatwiej wybrać dopasowane do specyfiki ich firmy rozwiązanie spośród konsekwentnie poszerzanej oferty usług IVECO.

IVECO wychodzi naprzeciw potrzebom klientów, wprowadzając na rynek program IVECO ON, czyli nowy świat zintegrowanych usług i rozwiązań transportowych, które pomagają klientom marki w efektywnym zarządzaniu działalnością i posiadaną flotą oraz poprawie konkurencyjności, rentowności i stabilności ich firm. IVECO ON pozwala lepiej zorientować się w szerokiej ofercie usług IVECO, które teraz pogrupowano w pakiety, aby klienci mogli łatwiej zidentyfikować rozwiązania dopasowane do ich specyficznych wymagań.

Dzięki IVECO ON klienci są w stałym kontakcie z ekspertami i dealerami IVECO, którzy pomagają im utrzymać ciągłą dyspozycyjność pojazdów, a tym samym niezakłócone funkcjonowanie firmy. Nazwa IVECO ON nawiązuje do tego, że marka jest zawsze „ON” — czuwa i jest gotowa, by przez cały czas służyć klientom i zaspokajać ich potrzeby.

„IVECO ON otwiera świat usług opracowanych i zaprojektowanych specjalnie dla naszych klientów — powiedział Thomas Hilse, prezes marki IVECO. To ekosystem zintegrowanych rozwiązań, które pomagają naszym klientom w efektywniejszym, sprawniejszym i bardziej rentownym zarządzaniu prowadzoną działalnością. Stale rozwijamy nowe usługi wspierające ich na nowe sposoby. Usługi IVECO ON oparte na połączeniu z internetem wyznaczają podwójny przełom w zakresie obsługi klienta. Przede wszystkim przekształcają pojazd w platformę, która komunikuje się i odbiera dane w czasie rzeczywistym. Po drugie firma IVECO staje się autentycznym konsultantem klienta i kierowcy. Zmieniamy samą koncepcję świadczenia usług. IVECO ON już dziś oferuje przyszłościowe usługi dla branży transportowej”.

IVECO ON to zbiorcza nazwa kompleksowego portfolio funkcji i usług cyfrowych IVECO, ukierunkowanych na poprawę dostępności pojazdu oraz jego efektywności i produktywności, przy jednoczesnym obniżeniu całkowitego kosztu posiadania (TCO), a także dbaniu o bezpieczeństwo i komfort kierowcy na pokładzie. Oferta usług IVECO ON jest stale poszerzana pod względem liczby i zasięgu oraz została zorganizowana w pięciu pakietach:

Fleet : umożliwia efektywne zarządzanie flotą poprzez monitorowanie zużycia paliwa oraz pracy kierowców, planowanie zadań transportowych, optymalizację tras i rozdzielanie zleceń. Pakiet ten obejmuje usługę IVECO Web Api, czyli interfejs, który umożliwia właścicielom floty kontrolowanie parku pojazdów różnych marek za pomocą jednego narzędzia dzięki elastycznej integracji danych.

: umożliwia efektywne zarządzanie flotą poprzez monitorowanie zużycia paliwa oraz pracy kierowców, planowanie zadań transportowych, optymalizację tras i rozdzielanie zleceń. Pakiet ten obejmuje usługę IVECO Web Api, czyli interfejs, który umożliwia właścicielom floty kontrolowanie parku pojazdów różnych marek za pomocą jednego narzędzia dzięki elastycznej integracji danych. Uptime: ułatwia utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności oraz przewidywanie i unikanie awarii, a także zapewnia dostęp do pomocy drogowej. Monitoring pojazdów, realizowany przez centrum Control Room, umożliwia zdalną diagnostykę, pomagając zapobiegać nieplanowanym przestojom. Ponadto usługa IVECO Top Care nadaje klientom premium priorytet w razie konieczności naprawy pojazdu.

ułatwia utrzymanie pojazdu w ciągłej sprawności oraz przewidywanie i unikanie awarii, a także zapewnia dostęp do pomocy drogowej. Monitoring pojazdów, realizowany przez centrum Control Room, umożliwia zdalną diagnostykę, pomagając zapobiegać nieplanowanym przestojom. Ponadto usługa IVECO Top Care nadaje klientom premium priorytet w razie konieczności naprawy pojazdu. Care: monitoring i raporty pomagające zadbać o interes właściciela, a także o kierowców i pojazdy w trasie. Smart Report dostarcza klientom i kierowcom wskazówek dotyczących poprawy stylu jazdy poprzez optymalizację zużycia paliwa i eksploatacji pojazdu. Kierowcy samochodów ciężarowych mogą również korzystać z aplikacji Easy Way, która za jednym kliknięciem upraszcza pracę za kierownicą i maksymalizuje jej komfort.

specjalistyczna pomoc przy wyborze indywidualnie dopasowanej umowy serwisowej. „Elements” to pakiety serwisowe skonfigurowane specjalnie pod kątem potrzeb danego klienta. Parts: uzupełnienie oferty IVECO ON o dostęp do oryginalnych części i akcesoriów IVECO. Firma oferuje oryginalne akcesoria oraz nowe części zamienne — oryginalne, regenerowane (Reman) oraz przeznaczone do starszych pojazdów (Nexpro).

Dzięki szybko powiększanemu zakresowi usług IVECO ON stanowi elastyczną ofertę, którą można dostosować do specyficznych wymagań przedsiębiorstwa klienta oraz realizowanych przez nie zadań transportowych.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

