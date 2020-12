IVECO wprowadza dla samochodów ciężarowych pionierski system głosowego asystenta kierowcy oparty o technologię Amazon Web Services (AWS)

Nowatorskie przedsięwzięcie IVECO, stworzone w oparciu o usługę Amazon Web Services (AWS) i wyznaczające nowe standardy innowacyjnego wsparcia kierowców, zapewnia obsługę głosową realizowaną dzięki rozwiązaniu Alexa firmy Amazon.

Mediolan, 3 grudnia 2020 r.

IVECO, światowy producent pojazdów ciężarowych i dostawczych gamy lekkiej, średniej i ciężkiej oraz autobusów, wytycza nową drogę w Europie wykorzystując systemy uczące się i bezserwerowe możliwości usług AWS, a także rozwiązania Amazon Alexa do poprawy jakości pracy kierowców.

Dzięki nowemu i innowacyjnemu asystentowi sterowanemu głosem, kierowcy pojazdów IVECO będą mogli głosowo zarządzać planowaniem trasy, sprawdzić stan techniczny i wymagane przeglądy pojazdu oraz uzyskać wskazówki dotyczące jazdy. Asystent głosowy może także sterować różnymi funkcjami w kabinie, co pozwoli kierowcy skupić się na jeździe, a to wpłynie korzystnie na bezpieczeństwo na drodze. Ponadto za jego pomocą kierowcy będą mogli łatwiej pozostać w kontakcie ze społecznością kierowców IVECO.

Nowa usługa głosowa została opracowana przez zespół IVECO Digital przy wsparciu AWS Professional Services i powstała zgodnie z metodologią Amazon Working Backward promowaną w programie innowacji cyfrowych AWS. Wykorzystuje ona oferowane przez usługę AWS technologie samouczących się maszyn, obsługi głosowej, bezpieczeństwa i pracy bezserwerowej.

„Jesteśmy zachwyceni nową obsługą głosową, która wyznaczy nowy standard dla branży motoryzacyjnej”. Mówi Fabrizio Conicella, kierownik działu Digital w IVECO. „Dzięki wykorzystaniu gamy możliwości AWS, IVECO mogło w rekordowym czasie opracować, rozwinąć i wprowadzić nową usługę, która fundamentalnie zmieni sposób oddziaływania kierowców na swoje samochody oraz komunikowania się w obrębie społeczności naszych kierowców. Nowa usługa asystenta głosowego IVECO będzie podstawą strategii firmy w nadchodzących latach, polegającej na zdefiniowaniu na nowo sposobu w jaki kierowcy wykonują swoje zadania – interaktywnie i przy wyższym poziomie zarówno bezpieczeństwa jak i komfortu”.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

