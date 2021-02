IVECO świętuje 75‑lecie historycznej marki Pegaso

Hiszpańska marka zasiliła IVECO bogatą tradycją innowacyjności, zaangażowania i determinacji oraz wysokiej jakości produkcji w zakładach w Madrycie i Valladolid.

Turyn, 15 lutego 2021 r.

Siedemdziesiąt pięć lat po utworzeniu marki Pegaso w Hiszpanii dziedzictwo jej pasji oraz pionierski duch i siła wciąż są obecne w DNA IVECO. Historyczna hiszpańska marka Pegaso została powołana przez Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA) w 1947 r. Jej nazwa pochodzi od uskrzydlonego konia z greckiej mitologii, który symbolizuje moc i lekkość. Linię produkcyjną Pegaso ulokowano początkowo w dawnej fabryce Hispano Suiza w Barcelonie, skąd w 1955 r. przeniesiono ją do nowej fabryki w Madrycie — tej samej, gdzie do dziś produkowane są samochody ciężarowe IVECO.

Luca Sra, dyrektor ds. operacyjnych działu pojazdów ciężarowych IVECO, powiedział: „W tym roku obchodzimy ważną rocznicę w historii IVECO, która jest dla nas okazją do przypomnienia imponującego dziedzictwa innowacji, przełomowych osiągnięć i pionierskiego ducha legendarnej marki Pegaso. Jej przyszłościowe i wizjonerskie podejście do projektowania pojazdów i determinacja w dążeniu do doskonałości są obecne w postawie naszych pracowników oraz w pojazdach IVECO przemierzających drogi całego świata”.

Kultowe wzornictwo samochodów ciężarowych

Dwa pierwsze ciężarowe modele, Pegaso I i Pegaso II, odziedziczyły po Hispano Suiza 66‑D nowoczesną kabinę z płaskim przodem, która stała się tak popularna, że jeszcze przez wiele lat pojazdy z kabiną nad silnikiem nazywano ciężarówkami „typu Pegaso”. Od samego początku samochody ciężarowe Pegaso wyróżniały się osiągami i niskim zużyciem paliwa.

Wizjonerska innowacja: prototyp elektrycznej ciężarówki z 1952 r. i pierwszy koncepcyjny samochód ciężarowy

Jednym z przejawów pionierskiego ducha Pegaso było zaprojektowanie i wyprodukowanie pierwszej prototypowej ciężarówki z napędem elektrycznym już w 1952 r. Pegaso II po pięciogodzinnym ładowaniu mógł przejechać 75 kilometrów. Promocyjny komunikat na temat tego prototypu nawet dziś brzmi całkiem współcześnie, bo wspomina o imponującym przyspieszeniu, niskim zużyciu paliwa, niskiej emisji hałasu oraz korzyściach podatkowych. Prototyp elektrycznego Pegaso II nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej, ale posłużył za podstawę opracowania trolejbusów.

Marka Pegaso zrobiła duże wrażenie na Targach Motoryzacyjnych w Barcelonie w 1989 r., prezentując pierwszy koncepcyjny samochód ciężarowy w Europie. SOLO 500 wyprzedzał swoją epokę wieloma powszechnie dziś wykorzystywanymi technologiami — takimi jak GPS, kamery cofania, radar zbliżeniowy i inne systemy wspomagające kierowcę.

Historia doskonałej jakości produkcji

Pierwszą fazę budowy fabryki Pegaso w Madrycie ukończono w 1955 r. Przez cały okres swojego działania zakład nieustannie ewoluował, a dziś jest jedną z najnowocześniejszych fabryk na świecie. Był pierwszą fabryką CNH Industrial, która uzyskała poziom Gold w programie World Class Manufacturing (WCM) w 2017 r. W 2008 r. wyprodukowano w niej milionowy pojazd. Dziś znajdują się tam linie produkcyjne oraz centrum badawczo-rozwojowe ciężkich pojazdów IVECO.

W 1957 r. Pegaso zakupiła firmę SAVA, która w swojej fabryce w Valladolid produkowała lekkie i średnie samochody użytkowe. Od 1990 r. w zakładach tych działa linia produkcyjna modelu Daily. Przez lata fabryka wypracowała sobie międzynarodową renomę, a dziś jest pionierem przemysłu 4.0 i ma certyfikat Gold w programie WCM. Produkuje Daily w wersji z kabiną i podwoziem, a także Daily Hi‑Matic z 8‑biegową przekładnią automatyczną IVECO. W Valladolid produkowane i lakierowane są też blachy kabin dostarczane do zakładów IVECO w Madrycie.

Dziedzictwo zwycięstw na światowych torach wyścigowych

Pegaso, która swego czasu produkowała także samochody osobowe, jako jedna z nielicznych marek może poszczycić się rywalizacją w takich zawodach, jak GP Monako (1952), 24‑godzinny wyścig Le Mans (1953) czy Carrera Panamericana (1954). Z IVECO łączy ją też historia udziału w wyścigach samochodów ciężarowych. Samochody Pegaso startowały w Wyścigowych Mistrzostwach Europy Samochodów Ciężarowych w 1989 i 1990 r., odniosły cztery zwycięstwa z rzędu na torze Jarama oraz uczestniczyły w kilku edycjach Rajdu Paryż-Dakar.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com