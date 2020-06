IVECO przekazuje decyzję Niemiec o zwolnieniu z opłat za autostrady

IVECO z zadowoleniem przyjmuje ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej o przedłużeniu zwolnienia samochodów ciężarowych zasilanych gazem ziemnym z opłat za przejazdy autostradami

Wydłużenie zwolnienia z opłat będzie korzystne dla przewoźników eksploatujących w swoich flotach samochody ciężarowe IVECO Natural Power — zarówno na trasach wewnętrznych w Niemczech, jak i na trasach międzynarodowych z uwagi na centralne położenie tego kraju na przecięciu głównych europejskich korytarzy dalekobieżnych. Decyzja przyczyni się także do zintensyfikowania działań na rzecz wdrożenia biogazu jako jednego z etapów dążenia do zerowej emisji.

Firma IVECO uczciła ten fakt, publikując 05 czerwca, podczas Światowego Dnia Środowiska, nowy film na temat zrównoważonego rozwoju, podkreślający potrzebę promowania zmiany w branży i przesuwania granic w podejściu do poszanowania środowiska naturalnego.

Turyn, 25 czerwca 2020 r.

IVECO z satysfakcją przyjęło ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej (Bundesrat) o przedłużeniu do 31 grudnia 2023 r. zwolnienia z opłat za przejazdy autostradami samochodów ciężarowych o masie powyżej 7,5 tony zasilanych sprężonym i skroplonym gazem ziemnym (CNG i LNG). Jest to kolejny ważny krok w realizacji celów dotyczących ochrony klimatu, który wspiera upowszechnianie się dojrzałej alternatywnej technologii napędu dostępnej już dziś w ciężkim drogowym transporcie towarów. Zwolnienie z opłat drogowych zapewni spedytorom dodatkową przewagę finansową oraz zwiększy rentowność ich inwestycji, co ma szczególne znaczenie zwłaszcza w obecnych trudnych czasach. Jest to także ważny czynnik sprzyjający ograniczeniu śladu węglowego w branży transportowej.

Thomas Hilse, prezes marki IVECO, powiedział: „IVECO z zadowoleniem przyjęło ostateczną decyzję niemieckiej Rady Federalnej, podjętą zapewne nieprzypadkowo w Światowym Dniu Środowiska. Stanowi ona wyraźne uznanie korzyści dla środowiska związanych z tą technologią na drodze do zerowej emisji. Infrastruktura LNG stale się powiększa. Wraz z rozbudową sieci dystrybucyjnej i istniejącymi dopłatami rządowymi wspierającymi to paliwo, wydłużenie zwolnienia będzie wyraźnym sygnałem dla naszych klientów, że przejście na transport oparty na LNG jest nieuniknione”.

Dzięki przedłużeniu zwolnienia samochody IVECO S‑WAY NP zasilane gazem ziemnym będą mogły poruszać się po niemieckich drogach bez opłat przez kolejne trzy lata. Firmy eksploatujące pojazdy IVECO S‑WAY NP, dostępne w wersjach zasilanych CNG i LNG, będą korzystać nie tylko ze zwolnienia z opłat drogowych do 31 grudnia 2023 r., ale też ze znacznie niższych kosztów paliwa. W Polsce istnieje też możliwość skorzystania z dopłaty CEF do zakupu nowych samochodów wynoszącej 6.000 Euro przy wyborze wariantu finansowania fabrycznego IVECO.

IVECO S‑WAY NP podnosi poprzeczkę również w aspekcie zrównoważonego rozwoju: silniki na gaz ziemny są nie tylko znacznie cichsze od analogicznych jednostek zasilanych olejem napędowym, ale także dużo bardziej przyjazne dla środowiska. W porównaniu z pojazdem wyposażonym w silnik wysokoprężny emisja NO2 i cząstek stałych jest zdecydowanie niższa. Warto podkreślić, że otwiera to przed operatorami logistycznymi nową drogę do dekarbonizacji. Biometan umożliwia niemal całkowite wyeliminowanie emisji CO2, tworząc swoiste koło samowystarczalności gospodarczej i ekologicznej. To doskonały przykład gospodarki obiegowej. Samochody ciężarowe IVECO zasilane bio‑LNG są dostępne już dziś, oferując doskonałe osiągi, zasięg do 1600 km na jednym tankowaniu i niski całkowity koszt posiadania pozwalający na efektywną i rentowną eksploatację „zielonego” parku pojazdów.

Decyzja Bundesratu została ogłoszona w Światowym Dniu Środowiska. Firma IVECO uczciła ten dzień nowym filmem na temat zrównoważonego rozwoju [https://youtu.be/fgF5NhBbrtY], podkreślającym potrzebę promowania zmiany w branży i przesuwania granic w podejściu do poszanowania środowiska naturalnego. Marka deklaruje w nim swoje dążenie do budowy zrównoważonego ekosystemu w branży transportowej, który uwzględnia potrzeby wszystkich — ludzi, firm i przyrody.

Przesłanie filmu doskonale wpisało się w motto tegorocznego Światowego Dnia Środowiska, które brzmiało „It’s Time for Nature” („Czas dla natury”) i zachęca globalną społeczność do zatroszczenia się o naturę oraz zmiany trajektorii działalności człowieka. W szczególności Manifest wydarzenia wzywa sektor prywatny do przyjmowania zrównoważonych środowiskowo modeli biznesowych, a cel IVECO zakładający stworzenie zrównoważonego ekosystemu w celu dekarbonizacji transportu z pewnością jest takim modelem.

Film jest inspirowany popularnym cytatem z Karola Darwina: “Gatunkiem, który przetrwa, nie jest ani ten najsilniejszy, ani najinteligentniejszy. Przetrwa ten, który potrafi się zmieniać…”. Rozpoczynając film tym właśnie zdaniem, IVECO podkreśla potrzebę zmian i dekarbonizacji transportu jako sposobu na zatrzymanie degradacji klimatu i poprawę jakości powietrza w centrach miast. Firma składa zdecydowaną deklarację w kwestii swojego długofalowego zaangażowania na rzecz zrównoważonego transportu, dzięki któremu opracowała pionierskie systemy alternatywnego napędu i jest liderem technologii opartych na zasilaniu gazem ziemnym.

Film kończy się hasłem: „Drive the change. Be Unstoppable” („Zmieniaj się. Bądź nie do zatrzymania.”). Opracowując przełomowe rozwiązania w zakresie wykorzystania gazu ziemnego jako zrównoważonego paliwa w transporcie, IVECO chce być katalizatorem na drodze do dekarbonizacji, z której nie wolno się wycofać.

