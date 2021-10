IVECO przedstawia IVECO S‑WAY Special Edition — hołd dla legendarnego modelu TurboStar na Grand Prix Włoch ETRC 2021

Turyn, 20 października 2021 r.

IVECO przedstawia IVECO S‑WAY TurboStar Special Edition na Grand Prix Włoch Wyścigowych Mistrzostw Europy Samochodów Ciężarowych (ETRC) FIA 2021 — zawodach odbywających się na torze Misano Adriatico. Ta edycja specjalna jest poświęcona modelowi TurboStar, jednej z najbardziej kultowych, legendarnych i innowacyjnych ciężarówek, jakie kiedykolwiek powstały. O samochodzie, który tak mocno zapisał się w historii, będziemy pamiętać także w przyszłości. Bestsellerowy model dysponujący niezrównanymi osiągami był powodem do dumy i radości nie tylko dla marki, ale także dla wszystkich kierowców, którzy mieli przyjemność prowadzić tę legendę.

Alessandro Massimino, Head of Marketing and Product Management Truck Business Unit, powiedział: „Ta edycja specjalna IVECO S‑WAY jest hołdem dla prawdziwej ikony przeszłości, czyli modelu TurboStar. Dzięki ofercie mocnych silników, w tym 420‑konnej jednostce V8, TurboStar był chętnie wybierany przez klientów. W latach 80. sprzedano ponad 50 000 egzemplarzy. Można go było spotkać na drogach całej Europy. Był także jedną z pierwszych ciężarówek, które wystartowały w 24‑godzinnym wyścigu Le Mans. Stworzyliśmy tę edycję specjalną, by przypomnieć klientom o bogatej tradycji połączonej z niezrównaną zdolnością marki do innowacji, czego dowodem są IVECO S‑WAY oraz duch zespołowy, który zawsze nas wyróżniał”.

IVECO S‑WAY TurboStar Special Edition jest wyposażony w silnik Cursor 13 o mocy 570 KM, gruntownie zmodyfikowane oraz solidne i uniwersalne podwozie, 12‑biegową zautomatyzowaną przekładnię HI‑TRONIX, górne i boczne spojlery, oświetlenie wykonane w całości w technologii LED, systemy oceny stylu jazdy oraz wsparcia kierowcy, układ monitorowania ciśnienia w ogumieniu (TPMS), automatyczną klimatyzację i system schładzania kabiny podczas postoju. W specjalnej edycji IVECO S‑WAY znalazły się także zaawansowane opcje łączności, w tym system multimedialny z nawigacją satelitarną i IVECO Driver Pal, moduł łączności 4G i tempomat IVECO Hi‑Cruise.

Stylistykę ikony lat 80. poddano reinterpretacji i modernizacji z zachowaniem dwukolorowego lakierowania TurboStar w kolorze czerwieni i metalicznej szarości. Klasyczne pasy IVECO z tamtych lat — żółty, czerwony i niebieski — dostosowano do kształtu kabiny IVECO S‑WAY.

Opracowano wreszcie cały asortyment akcesoriów nawiązujących do epoki TurboStara. Są więc chromowane relingi z tyłu kabiny oraz pod podwoziem z boku, a także chromowane obręcze kół i klamki drzwi. Nie zabrakło też charakterystycznego elementu oryginalnego TurboStara, jakim było okno z pionową żaluzją doświetlające tylną część kabiny. W edycji specjalnej IVECO S‑WAY zastosowano takie udoskonalenia estetyczne i funkcjonalne, jak metalizowane efekty na przednim grillu i lusterkach wstecznych czy orurowanie na zderzaku i dachu (w tym miejscu z dodatkowym oświetleniem), które perfekcyjnie łączą tradycję TurboStara z fenomenem IVECO S‑WAY.

Akcenty vintage z oryginalnego TurboStara pojawiają się też we wnętrzu, oczywiście w unowocześnionym wydaniu. Fotele mają welurową tapicerkę — tak samo, jak w modelu TurboStar. Elegancka czerwień materiału i jasnoszare szwy doskonale harmonizują z lakierem kabiny. Oryginalne logo przypomniano w postaci detali we wnętrzu: aplikacji na fotelach, siedziskach i materacach oraz emblematu w kolorze matowego chromu na schowku w desce rozdzielczej.

TurboStar: legenda, która budowała historię IVECO

W 1982 r. prototypy TurboStar zaliczyły pierwsze okrążenia na torze testowym IVECO w Markbronn (Ulm, Niemcy), w Finlandii (Ivalo) a także na torze w Nardò (Lecce, Włochy). TurboStar, zaprezentowany w 1984 r. w Strasbourgu jako następca serii IVECO Turbo, był idealnym pojazdem do długodystansowego transportu, zbudowanym na całkowicie przeprojektowanym podwoziu. W kabinie skoncentrowano się na komforcie i wyposażono ją w rozwiązania pochodzące ze specjalnej edycji z początku lat 80, znanej jako „190.38 Special”. TurboStara można było także rozpoznać po plastikowym grillu osłaniającym tylne boczne okno w kabinie oraz dwóch aerodynamicznych bocznych deflektorach. Po oficjalnej premierze stylizację wzbogacono o kultowe ozdobne trzykolorowe pasy.

W pierwszych TurboStarach montowano silniki sześciocylindrowe („190.33”, zastąpiony później przez „36”) oraz V8 („190.42”). Pod koniec lat 80. do oferty dołączyła trzecia wersja silnikową „190.48” — najmocniejsza wśród standardowych modeli serii T. W 1992 r. na rynek wprowadzono wersję „190.48 Special HP”, charakteryzującą się nowymi rozwiązaniami technicznymi i podwyższonym standardem obejmującym specjalne elementy dekoracyjne i skórzaną tapicerkę.

