IVECO przechodzi na wyższy poziom i prezentuje nowości podczas międzynarodowej premiery

Najnowsza generacja IVECO Daily i IVECO S-WAY została zaprezentowana podczas międzynarodowego wydarzenia zorganizowanego w formie cyfrowej, transmitowanego na żywo na platformie IVECO Live Channel.

Podczas 60-minutowego pokazu, IVECO zaprosiło gości na wydarzenie pod hasłem „Go Smart!”, które dzięki nowościom produktowym, innowacyjności, poprawie całkowitego kosztu posiadania i zrównoważonemu rozwojowi, przeniosło się na wyższy poziom.

Turyn, 1 czerwca 2021 r.

IVECO zaprezentowało sieci dealerskiej oraz międzynarodowej prasie najnowszą generację swoich pojazdów użytkowych IVECO Daily i IVECO S-WAY podczas wydarzenia cyfrowego, które transmitowane było na platformie IVECO Live Channel, nowej platformie telewizyjnej poświęconej światu transportu.

Wydarzenie przyjęło nowatorski format: 60-minutowy wirtualny pokaz zrealizowany na specjalnie zaprojektowanym planie filmowym. Zorientowanie na klienta było wspólnym wątkiem w narracji wydarzenia, co podkreślało innowacyjność Nowych IVECO Daily i IVECO S-WAY, jako inteligentnych pojazdów, które przenoszą łączność i zrównoważony rozwój na wyższy poziom. Cała prezentacja odbyła się na zbudowanej okrągłej scenie.

Format wydarzenia premierowego był odzwierciedleniem wysokiego poziomu i innowacyjności nowych pojazdów IVECO. Podkreślał interakcję, którą oferuje niemający sobie równych IVECO Driver Pal, zmieniając go w bohatera.

Nowy cyfrowy asystent kierowcy IVECO Driver Pal uczestniczył w wydarzeniu, komunikując się przez cały czas z prelegentami za pośrednictwem modułu głosowego Alexa firmy Amazon.

Thomas Hilse, IVECO Brand President, powiedział: “Naszym celem było przygotowanie wydarzenia premierowego, który w jasny i angażujący sposób przedstawi wyjątkowe zalety Nowego IVECO Daily i IVECO S-WAY. Już w pierwszych minutach wydarzenia pokazaliśmy w jak innowacyjny sposób nasi klienci mogą komunikować się z pojazdami IVECO. Podkreśliliśmy również, że kierowca znajdował się w centrum uwagi podczas opracowywania naszych nowych produktów i usług oraz, że przyświecał na cel: uczynić ich życie i pracę łatwiejszymi, przyjemniejszymi i znacznie bardziej produktywnymi. Dlatego zachęcamy ich, aby razem z nami przeszli na wyższy poziom – „Go Smart!”.

Po krótkiej inauguracji, rozpoczęła się prezentacja Nowego IVECO Daily. Na scenie ukazała się scenografia ruchliwego placu miasta oraz wyświetlone zostały materiały video na ekranie LED. W scenerii miasta zaprezentowany został model Daily, a prelegenci IVECO szczegółowo przedstawili jego nowe funkcje.

Prezentację Nowego IVECO S-WAY poprzedził występ ulicznych tancerzy przedstawiających show do beatboxu. W towarzystwie efektów świetlnych na scenie pojawiła się ciężarówka. Projekcja i oświetlenie oraz wizualizacje nadały rytm wydarzeniu, które zakończyło się prezentacją kluczowych elementów nowego modelu.

Zapis video z wydarzenia premierowego dostępny jest na platformie ivecolivechannel.com

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: IVECO T-WAY przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com