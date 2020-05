IVECO prezentuje nowe wyścigowe samochody ciężarowe IVECO S‑WAY R

Na torze testowym przy zakładach IVECO w Ulm odbyła się oficjalna prezentacja wyścigowych samochodów ciężarowych IVECO S‑WAY R dla Team Hahn Racing i Team Schwabentruck.

Kierowcy Jochen Hahn z Team Hahn Racing i Steffi Halm z Team Schwabentruck ścigali się nowymi samochodami na torze, demonstrując ich imponujące osiągi.

Nowe pojazdy zespołów Hahn Racing i Schwabentruck, oparte na atrakcyjnym stylistycznie modelu IVECO S-WAY, można będzie podziwiać w sezonie wyścigowym 2020.

Ulm, 21 maja 2020 r.

Firma IVECO rozpoczęła sezon wyścigowy 2020 od oficjalnej prezentacji nowych wyścigowych samochodów ciężarowych IVECO S‑WAY R przygotowanych specjalnie dla Team Hahn Racing i Team Schwabentruck. Wydarzenie zorganizowano w sobotę 16 maja 2020 r. na torze testowym przy fabryce ciężkich samochodów ciężarowych i ośrodku badawczo-rozwojowym IVECO w Ulm. Z uwagi na obecną sytuację oraz konieczność zachowania środków bezpieczeństwa i higieny na prezentacji była obecna tylko niewielka grupa osób.

Kierowcy Jochen Hahn z Team Hahn Racing i Steffi Halm z Team Schwabentruck poddali nowe samochody ekstremalnym testom na torze, demonstrując ich imponujące osiągi. Wydarzenie było też transmitowane na żywo na stronie IVECO na Facebooku. Sponsorzy oraz współpracownicy i sympatycy zespołów mogli zobaczyć nie tylko sam pokaz, ale także krótką retrospektywę udanego sezonu 2019 i zapowiedź zbliżającej się tegorocznej serii wyścigów samochodów ciężarowych.

Prezentacja samochodów ciężarowych IVECO S‑WAY R była zwieńczeniem pięciomiesięcznego procesu rozwoju i testowania pojazdów. W nowych wyścigowych samochodach ciężarowych wykorzystano wszystkie zaawansowane rozwiązania stylistyczne i techniczne gamy modeli IVECO S‑WAY wprowadzonej na rynek w 2019 r. — od funkcjonalnej i komfortowej kabiny po zoptymalizowaną aerodynamikę, dzięki której współczynnik oporu czołowego Cx zmniejszył się aż o 12%, a zużycie paliwa jest niższe nawet o 4%.

“Stwierdzenie, że IVECO S‑WAY R jest najlepszym i najciekawszym stylistycznie wyścigowym samochodem ciężarowym, jaki kiedykolwiek wyprodukowaliśmy, nie będzie przesadą. Nie mogę się już doczekać na to, kiedy ten „byk IVECO” pokaże swoje możliwości na torze wyścigowym” — powiedział Jochen Hahn, sześciokrotny triumfator Wyścigowych Mistrzostw Europy Samochodów Ciężarowych, który swoją nową ciężarówkę nazywa pieszczotliwe „Giulia”.

“Jeżeli chodzi o kolorystykę, moja ciężarówka jest znacznie ładniejsza od samochodu Jochena” — żartowała Steffi Halm, kierowca zespołu Schwabentruck. “Chociaż nie sądzę, aby w tym sezonie miało to jakieś znaczenie, ponieważ i tak będzie ją oglądał tylko z tyłu!”

