IVECO Poland wybiera na Partnera Energetycznego – firmę Avitron, wyłącznego przedstawiciela na Polskę Enel X Way

W związku z wprowadzeniem kompleksowej oferty w ramach zaawansowanych rozwiązań oferowanych przez bezemisyjny samochód dostawczy eDaily oraz elektryczne pojazdy ciężkie marki Nikola, IVECO Poland dokonało wyboru Partnera Energetycznego (PE). Niezbędne systemy ładowania pojazdów elektrycznych dostarczy włoska firma Enel X Way, reprezentowana w Polsce przez spółkę Avitron Polska.

Warszawa, 15 grudnia 2022 r.

W marcu 2022 roku IVECO, marka Iveco Group N.V., będąca pionierem w dziedzinie wdrażania pojazdów zasilanych paliwami alternatywnymi, podpisała protokół ustaleń (Memorandum of Understanding) z Enel X Way, spółką Grupy Enel zajmującą się opracowywaniem i sprzedażą innowacyjnych usług i rozwiązań energetycznych związanych m.in. z elektromobilnością. Porozumienie to stało się podstawą do nawiązania praktycznej współpracy mającej na celu możliwie jak najpełniejsze wykorzystanie potencjału zeroemisyjnych pojazdów użytkowych w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem samochodów dostawczych, pojazdów ciężarowych oraz autobusów.

Realizując postanowienia powyższego porozumienia, w dniu 30 listopada br. IVECO Poland podpisało umowę o współpracy z Avitron Polska Sp. z o.o., wyłącznego partnera Enel X Way na rynku polskim. Umowa określa warunki handlowe, na podstawie których opracowywana będzie oferta dla Klientów IVECO na stacje ładowania wraz z oprogramowaniem umożliwiającym inteligentne zarządzanie ładowaniem. Umowę ramową o partnerstwie energetycznym podpisali Daniel Wolszczak – Dyrektor Generalny IVECO Poland oraz Kamil Babiński, Prezes Zarządu Avitron Polska.

– Najlepszym dowodem na to, jak dużą wagę do promowania i rozwoju elektromobilności przywiązuje IVECO Poland jest to, że jesteśmy jednym z pierwszych krajów w Europie, w którym podpisano umowę w praktyce realizującą założenia protokołu ustaleń (MoU) zawartego pomiędzy IVECO a spółką Enel X Way. Dzięki nawiązaniu tego partnerstwa klienci IVECO, będący użytkownikami zeroemisyjnych pojazdów, będą mogli korzystać z nowoczesnych i wydajnych stacji ładowania Enel X Way, efektywizując swój biznes i przyczyniając się tym samym do dekarbonizacji naszej planety. – powiedział Daniel Wolszczak, Dyrektor Generalny IVECO Poland.

– Dzięki umowie podpisanej pomiędzy IVECO Poland a Avitron Polska, użytkownicy elektrycznych samochodów dostawczych eDaily i w przyszłości również pojazdów ciężarowych Nikola będą mieli zapewniony wygodny dostęp do wydajnych i nowoczesnych stacji ładowania Enel X Way, co z pewnością przyczyni się do jeszcze dynamiczniejszego rozwoju zeroemisyjnych rozwiązań transportowych w naszym kraju. – powiedział Kamil Babiński, Prezes Zarządu Avitron Polska.

IVECO

IVECO jest marką Iveco Group N.V. (MI: IVG). IVECO projektuje, produkuje i sprzedaje szeroką gamę lekkich, średnich i ciężkich pojazdów użytkowych, terenowych samochodów ciężarowych oraz pojazdów do zastosowań terenowych.

Szeroka gama produktów marki składa się z Daily, pojazdu z segmentu w przedziale 3,3 – 7,2 tony, Eurocargo od 6 do 19 ton oraz, w segmencie ciężkim powyżej 16 ton, gamy IVECO WAY z pojazdem drogowym IVECO S-WAY, IVECO T-WAY do zadań w ciężkim terenie i IVECO X-WAY do lekkich misji terenowych.

IVECO zatrudnia na całym świecie blisko 21 000 osób. Zarządza zakładami produkcyjnymi w 7 krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie produkuje pojazdy wyposażone w najnowsze zaawansowane technologie. 4200 punktów sprzedaży i serwisu w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne wszędzie tam, gdzie pojazd IVECO pracuje.

Więcej informacji o IVECO: www.iveco.com