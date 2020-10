IVECO Poland realizuje zamówienie 108 pojazdów IVECO Daily dla PepsiCo Poland

W ramach dużego projektu flotowego, spółka PepsiCo Poland, w którego skład wchodzi marka Frito-Lay, realizuje odbiór pojazdów IVECO Daily z silnikami 2,3 litra o mocy 136 KM, spełniających normy Euro VI-D.

Sławoszowice, 15 października 2020 r.

IVECO Poland przekazało spółce PepsiCo kolejną partię pojazdów IVECO Daily w ramach podpisanego kontraktu. Pierwsze samochody IVECO spółka odebrała w maju 2020 roku, a we wrześniu miało miejsce oficjalne przekazanie kolejnych pojazdów. Całość zamówienia zostanie zrealizowana w planowanych jeszcze trzech transzach do końca marca 2021 roku.

Nowe samochody dostawcze IVECO Daily trafią do oddziałów klienta w całej Polsce i będą wykorzystywane przez przedstawicieli handlowych w tradycyjnym kanale sprzedaży w ramach tzw. Vansellingu. Jest to jeden z popularnych w PepsiCo sposobów sprzedaży produktów bezpośrednio do Klienta.

Zamówione IVECO Daily posiadają specjalistyczną zabudowę w pełni zintegrowaną z kabiną kierowcy umożliwiającą łatwy dostęp kierowcy do przestrzeni ładunkowej. Realizacja projektu zabudowy została powierzona partnerowi IVECO Poland, firmie Lamar z Oleśnicy. Zabudowa typu LAMBox zapewnia dużą kubaturę 24 m3 i niski próg załadunku (wysokość od podłoża do podłogi 720 mm, wysokość od podłoża do stopnia 400 mm), solidny stopień wejściowy, niżej usytuowany punkt ciężkości, lepsze rozłożenie masy przewożonego towaru oraz najniższy (w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami) współczynnik oporu powietrza. Zabudowa samochodów IVECO oznakowana jest grafiką Frito-Lay Poland.

Realizacja projektu została przeprowadzona z udziałem firmy Fraikin Polska, lidera w wynajmie pojazdów użytkowych i dostawczych w Polsce, która podpisała kolejny już kontrakt z firmą PepsiCo Poland, powiększając tym samym flotę o nowe pojazdy IVECO Daily.

Dzięki produktom dostarczanym przez Fraikin Polska możliwe jest użytkowanie pojazdów i zarządzanie flotą z wykorzystaniem pakietu usług indywidualnie dopasowanych do potrzeb klienta.

Podczas oficjalnego przekazania nowych dostawczych IVECO Daily obecni byli przedstawiciele: Pan Rafał Miśków – Fleet Manager w spółce PepsiCo Poland, Pan Grzegorz Ćmielewski – Account Team manager w Fraikin Polska, Pan Mariusz Kuczera – Koordynator ds. zarządzania flotą i serwisem w Fraikin Polska, Pan Robert Rajter – Inspektor Techniczny w Fraikin Polska, Pani Magdalena Kościuk – Kierownik Obsługi Klienta Indywidualnego w firmie Lamar. IVECO Poland reprezentował Pan Michał Marczak – Key Account Manager.

Rafał Miśków, Fleet Manager PepsiCo Poland, podsumował:

„Nowe IVECO Daily kolejny już raz okazało się najlepszym wyborem. Odpowiednio dobrane nadwozie wraz z indywidualnie projektowaną zabudową typu LAMBox zapewnią naszym kierowcom komfort pracy i ułatwią realizację codziennych zadań. W procesie decyzyjnym niezwykle istotne są dla nas również aspekty ekologiczne. IVECO Daily spełnia rygorystyczną normę emisji spalin EURO VI-D wpisując się tym samym w politykę flotową naszej firmy.”

IVECO Daily w służbie każdego kierowcy:

Tryb miejski w nowym Daily zapewnia lepsze wspomaganie kierownicy, zmniejszając wysiłek związany ze skręcaniem kierownicą nawet o 70%, co ułatwia manewrowanie na ulicach miast.

IVECO Daily zapewnia najwyższą wydajność i ekologię każdej misji:

Daily to jedyny pojazd w swojej klasie, dla którego dostępne są dwa silniki zoptymalizowane tak, aby zapewnić najlepsze osiągi w każdej misji. Wybrane przez PepciCo w pojazdach Daily silniki F1A o pojemności 2,3 litra i mocy znamionowej od 116 do 156 KM są dostępny w wersji z homologacją Light Duty i Heavy Duty.

Daily jako pierwszy pojazd w swojej klasie spełnia normy emisji Euro 6-D/Temp (WLTP & RDE) i Euro VI-D, co zapewnia mu pozycję lidera w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Oszczędność paliwa do 10% w misjach miejskich i ograniczenie kosztów konserwacji do 10%:

IVECO Daily wyróżnia się oszczędnością paliwa, która jest możliwa dzięki wielu funkcjom, w tym systemowi Start&Stop, który jest standardowo dostępny we wszystkich modelach z silnikiem F1A o pojemności 2,3 litra. Sterowana elektronicznie turbosprężarka o zmiennej geometrii jest nie tylko elastyczna, ale również wydajna.

Najwyższy w swojej klasie komfort użytkowania i prowadzenia pojazdu:

Cały układ kierowniczy zaprojektowany jest w taki sposób, aby kierowca mógł dokonywać zarówno osiowej, jak i kątowej regulacji kierownicy i ustawić idealną pozycję do jazdy. Pokryta skórą kierownica wielofunkcyjna posiada wiele przycisków sterujących w zasięgu palców i pozostawia dużo miejsca na nogi, co zwiększa ogólny komfort. Daily jest również wyposażony w nowoczesny układ elektrycznego wspomagania kierownicy, który precyzyjnie reaguje na sygnały wejściowe, tłumi wibracje i kompensuje znoszenie i zaburzenia równowagi kół, zapewniając płynną jazdę oraz poczucie stabilności i kontroli.

Funkcjonalna konstrukcja zapewnia komfort, bezpieczeństwo i ograniczenie kosztów:

Zderzak IVECO Daily jest podzielony na 3 sekcje, tak że w przypadku drobnych stłuczek, które zdarzają się częściej w warunkach miejskich, zamiast całego zderzaka trzeba wymienić tylko uszkodzony element. Znacznie ogranicza to koszty napraw, zwłaszcza że zgodnie ze statystykami IVECO ten rodzaj wypadku stanowi 90% przypadków.

IVECO

IVECO jest marką należącą do grupy CNH Industrial N.V., będącej międzynarodowym liderem w sektorze dóbr kapitałowych, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (NYSE: CNHI) oraz na Mercato Telematico Azionario Giełdy Włoskiej (MI: CNHI). IVECO projektuje, produkuje i wprowadza na rynek szeroką gamę pojazdów, w tym: lekkie, średnie i ciężkie auta użytkowe, pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, a także auta do misji terenowych.

Szeroki asortyment produktów marki obejmuje wszystkie segmenty pojazdów użytkowych. Gamę pojazdów dostawczych reprezentuje IVECO Daily z DMC od 3 do 7,2 tony. IVECO Eurocargo reprezentuje segment pojazdów dystrybucyjnych oraz pod specjalne zastosowania z DMC od 6 do 18 ton. Grupę pojazdów powyżej 18 ton reprezentują: Trakker przeznaczony do zadań budowlanych oraz eksploatacji poza drogami utwardzonymi oraz gama IVECO WAY, w skład której wchodzą IVECO X-WAY dedykowany między innymi do zadań komunalnych i budowlanych na drogach utwardzonych oraz w lekkich warunkach terenowych i S-WAY do zastosowań w transporcie dalekobieżnym.

Pod marką IVECO Astra firma produkuje pojazdy przeznaczone do eksploatacji poza utwardzonymi drogami, wywrotki na podwoziu sztywnym i przegubowym oraz pojazdy specjalistyczne.

IVECO zatrudnia na całym świecie prawie 21 000 pracowników. Firma zarządza zakładami produkcyjnymi w siedmiu krajach w Europie, Azji, Afryce, Oceanii i Ameryce Łacińskiej, gdzie wytwarzane są pojazdy wyposażone w najnowsze i najbardziej zaawansowane technologie. 4200 salonów sprzedaży i stacji obsługi w ponad 160 krajach gwarantuje wsparcie techniczne niezależnie od tego, w którym miejscu na świecie eksploatowany jest pojazd IVECO.

Więcej informacji o firmie IVECO: www.iveco.com

Więcej informacji o grupie CNH Industrial: www.cnhindustrial.com